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Кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу

18 января 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу лиц на воинском учете - могут ли выезжать за границу 17-летние лица на учете
Проверка военно-учетных документов на границе. Фото: "Голос Карпат"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что военный учет в Украине начинается с 16 лет, запрет выезда за границу начинает действовать позже. До 18 лет граждане Украины имеют право выезжать за пределы страны во время действия военного положения.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, с какого возраста для граждан, состоящих на воинском учете, начинает действовать запрет на пересечение государственной границы во время военного положения.

Гражданку обеспокоило, сможет ли ее 17-летний сын, который учится в Польше, приехать на каникулы в Украину и вернуться на учебу.

Когда границы закрываются для лиц на воинском учете

Юристы подчеркнули, что, несмотря на начало воинского учета с 16-летнего возраста, запрет на выезд из Украины не начинает действовать сразу же.

Запрещено пересекать государственную границу на выезд из страны только тем гражданам на воинском учете, которым исполнилось 18 лет.

До достижения 18 лет запрет на выезд не действует.

Напомним, ранее писали о том, возможен ли выезд за границу гражданина, чей родной брат погиб на войне.

Также мы сообщали о том, когда у призывника на границе не будут требовать ВУД.

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