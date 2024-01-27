Виїзд українців за кордон з 1 лютого ― які умови та кого точно випустять

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список
Майже два роки триває повномасштабна війна росії проти України. У цей час в державі діють воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Водночас українським законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право перетинати кордон навіть в особливий період.
Зокрема такий перелік визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Хто з чоловіків має право виїжджати з України під час війни
ЗУ передбачено, що під час дії воєнного стану за наявності відповідних документів виїжджати з країни мають право чоловіки:
- до 18 років та після 60 років;
- які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я;
- яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- яким дозволено виїзд за кордон через професію.
Хто має право виїжджати за кордон з 1 лютого — повний перелік
Перш за все, слід знати, що є такі підстави для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни під час воєнного стану:
- Стан здоров’я (на лікування).
- Для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення).
- Сімейні обставини.
- Професія (до прикладу, відрядження).
- Допомога ЗСУ.
За станом здоров’я можуть виїхати:
- особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
- особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
- особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;
- особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.
За сімейними обставинами можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки які є:
- батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);
- батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;
- особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
- особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
- опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.
За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон, якщо вони:
- працівники залізничного транспорту;
- авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;
- водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
- військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;
- військові, які проходять військову підготовку за кордоном;
- працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;
- працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
- члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.
Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:
- водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
- діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
- спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.
Які документи необхідні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону
У постанові Кабміну № 57 зазначено, що перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами здійснюється лише з окремих документально підтверджених підстав.
Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:
- внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);
- закордонний паспорт.
Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).
Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю:
- посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
- або пенсійне посвідчення;
- або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.
Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації:
- посвідчення про відстрочку від призову (бронь);
- документи про відрядження (без них виїзд не можливий).
Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько:
- свідоцтво про народження всіх дітей;
- посвідчення батьків багатодітної сімʼї.
Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину:
- свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);
- свідоцтво про народження усіх дітей.
Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:
- документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;
- письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.
Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:
- документ, який підтверджує інвалідність;
- документ, який підтверджує родинні звʼязки.
Чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати:
- військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;
- висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.
Важливо: на кордоні також можуть вимагати військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військово-облікові документи з ТЦК та СП, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову.
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