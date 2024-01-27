Виїзд українців за кордон з 1 лютого ― які умови та кого точно випустять

Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

Майже два роки триває повномасштабна війна росії проти України. У цей час в державі діють воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Водночас українським законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право перетинати кордон навіть в особливий період.

Зокрема такий перелік визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

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ЗУ передбачено, що під час дії воєнного стану за наявності відповідних документів виїжджати з країни мають право чоловіки:

до 18 років та після 60 років;

які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право виїжджати за кордон з 1 лютого — повний перелік

Перш за все, слід знати, що є такі підстави для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни під час воєнного стану:

Стан здоров’я (на лікування). Для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення). Сімейні обставини. Професія (до прикладу, відрядження). Допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки які є:

батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон, якщо вони:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи необхідні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону

У постанові Кабміну № 57 зазначено, що перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами здійснюється лише з окремих документально підтверджених підстав.

Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:

внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);

закордонний паспорт.

Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).

Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації:

посвідчення про відстрочку від призову (бронь);

документи про відрядження (без них виїзд не можливий).

Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько:

свідоцтво про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину:

свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);

свідоцтво про народження усіх дітей.

Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:

документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;

письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:

документ, який підтверджує інвалідність;

документ, який підтверджує родинні звʼязки.

Чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати:

військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;

висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.

Важливо: на кордоні також можуть вимагати військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військово-облікові документи з ТЦК та СП, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову.

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