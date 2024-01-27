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Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

27 січня 2024 07:04
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Виїзд українців за кордон з 1 лютого ― які умови та кого точно випустять
Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже два роки триває повномасштабна війна росії проти України. У цей час в державі діють воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Водночас українським законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право перетинати кордон навіть в особливий період. 

Зокрема такий перелік визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". 

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ЗУ передбачено, що під час дії воєнного стану за наявності відповідних документів виїжджати з країни мають право чоловіки: 

  • до 18 років та після 60 років;
  • які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
  • виключені з військового обліку за станом здоров’я;
  • яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
  • яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
  • яким дозволено виїзд за кордон через професію. 

 

Хто з чоловіків має право виїжджати з України з 1 лютого 2024 року 
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Хто має право виїжджати за кордон з 1 лютого — повний перелік

Перш за все, слід знати, що є такі підстави для виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі країни під час воєнного стану: 

  1. Стан здоров’я (на лікування).
  2. Для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення).
  3. Сімейні обставини.
  4. Професія (до прикладу, відрядження).
  5. Допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

  • особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;
  • особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;
  • особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;
  • особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами можуть виїхати військовозобов'язані чоловіки які є:

  • батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);
  • батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
  • особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;
  • особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;
  • особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;
  • опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон, якщо вони:

  • працівники залізничного транспорту;
  • авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;
  • водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;
  • військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;
  • військові, які проходять військову підготовку за кордоном;
  • працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;
  • працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;
  • члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

  • водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;
  • діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;
  • спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

 

Хто має право виїжджати за кордон з 1 лютого — повний перелік
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Які документи необхідні військовозобов'язаним чоловікам для перетину кордону

У постанові Кабміну № 57 зазначено, що перетинання державного кордону України військовозобов’язаними особами здійснюється лише з окремих документально підтверджених підстав.

Обов'язковими для будь-якого громадянина є два документи:

  • внутрішній паспорт (паспорт громадянина України);
  • закордонний паспорт. 

Далі військовозобов'язаним слід мати документи, які підтверджують їх приналежність до групи тих, хто може виїжджати (довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП тощо).

Які документи необхідно мати чоловікам з інвалідністю: 

  • посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
  • або пенсійне посвідчення;
  • або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Які документи мають бути у людини, заброньованої на період загальної мобілізації: 

  • посвідчення про відстрочку від призову (бронь);
  • документи про відрядження (без них виїзд не можливий).

Які документи має показати прикордонникам багатодітний батько: 

  • свідоцтво про народження всіх дітей;
  • посвідчення батьків багатодітної сімʼї.

Які документи мають бути у чоловіка, який самостійно виховує дитину: 

  • свідоцтво про смерть чоловіка (дружини);
  • свідоцтво про народження усіх дітей.

Які документи необхідно мати опікунам, прийомним батькам тощо на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:

  • документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування;
  • письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Які документи мають бути у військовозобов'язаного, який має дружину з-поміж осіб з інвалідністю:

  • документ, який підтверджує інвалідність;
  • документ, який підтверджує родинні звʼязки.

Чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців), повинні мати: 

  • військовий квиток (або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому вказано результати проходження ВЛК;
  • висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців. Через 6 місяців такий громадянин України зобов'язаний знову пройти ВЛК.

Важливо: на кордоні також можуть вимагати військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військово-облікові документи з ТЦК та СП, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову.

Раніше ми писали, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зміниться процес вручення повісток в Україні з 1 лютого 2024 року, хто матиме право вручати повістки, які види цього документу наразі є та який вигляд він повинен мати. 

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.

війна
кордон
Україна
лютий
мобілізація
військовозобов'язані

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