Выезд украинцев за границу с 1 февраля ― какие условия и кого точно выпустят

Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список
Почти два года идет полномасштабная война России против Украины. В настоящее время в государстве действуют военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право пересекать границу даже в особый период.
В частности, такой перечень определен постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".
Кто из мужчин имеет право выезжать из Украины во время войны
ЗУ предусмотрено, что во время действия военного положения при наличии соответствующих документов выезжать из страны имеют право мужчины:
- до 18 лет и после 60 лет;
- постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключенные из военного учета по состоянию здоровья;
- которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- которым разрешен выезд за границу в связи с профессией.
Кто имеет право выезжать за границу с 1 февраля — полный перечень
Прежде всего, следует знать, что есть такие основания для выезда военнообязанных мужчин за пределы страны во время военного положения:
- Состояние здоровья (для лечения).
- Для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения).
- Семейные обстоятельства.
- Профессия (к примеру, командировка).
- Помощь ВСУ.
По состоянию здоровья могут выехать:
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
- лица из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов (направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, что загранучреждение здравоохранения принимает на лечение) и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.
По семейным обстоятельствам могут выехать военнообязанные мужчины, которые являются:
- родителями-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);
- родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- родственниками сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;
- лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;
- лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
- лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;
- опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.
По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу, если они:
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- военные в отпуск — при наличии разрешения из воинской части;
- военные, проходящие военную подготовку за границей;
- работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;
- работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.
Для помощи ВСУ могут выехать:
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.
Какие документы необходимы военнообязанным мужчинам для пересечения границы
В постановлении Кабмина № 57 отмечено, что пересечение государственной границы Украины военнообязанными лицами осуществляется только по отдельным документально подтвержденным основаниям.
Обязательными для любого гражданина есть два документа:
- внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);
- загранпаспорт.
Далее военнообязанным следует иметь документы, подтверждающие их принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы из ТЦК и СП и т.п.).
Какие документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- или пенсионное удостоверение;
- или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.
Какие документы должны быть у человека, забронированного на период всеобщей мобилизации:
- удостоверение об отсрочке от призыва (бронь);
- Командировочные документы (без них выезд не возможен).
Какие документы должен показать пограничникам многодетный отец:
- свидетельство о рождении всех детей;
- удостоверение родителей многодетной семьи.
Какие документы должны быть у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка:
- свидетельство о смерти супруга (жены);
- свидетельство о рождении всех детей.
Какие документы необходимо иметь опекунам, приемным родителям и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет:
- документ, подтверждающий усыновление, попечительство, попечительство;
- письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.
Какие документы должны быть у военнообязанного, имеющего жену среди лиц с инвалидностью:
- документ, подтверждающий инвалидность;
- документ, подтверждающий родственные связи.
Мужчины, признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев), должны иметь:
- военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВВК;
- заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Через 6 месяцев такой гражданин Украины обязан снова пройти ВВК.
Важно: на границе также могут потребовать военный билет, временное удостоверение военнообязанного или военно-учетные документы из ТЦК и СП, подтверждающие, что человек действительно имеет отсрочку от мобилизации или освобожден от призыва.
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