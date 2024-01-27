Выезд украинцев за границу с 1 февраля ― какие условия и кого точно выпустят

Пограничница проверяет документы у мужчины. Фото: ГПСУ

Почти два года идет полномасштабная война России против Украины. В настоящее время в государстве действуют военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые имеют право пересекать границу даже в особый период.

В частности, такой перечень определен постановлением № 57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

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ЗУ предусмотрено, что во время действия военного положения при наличии соответствующих документов выезжать из страны имеют право мужчины:

до 18 лет и после 60 лет;

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу в связи с профессией.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Кто имеет право выезжать за границу с 1 февраля — полный перечень

Прежде всего, следует знать, что есть такие основания для выезда военнообязанных мужчин за пределы страны во время военного положения:

Состояние здоровья (для лечения). Для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения). Семейные обстоятельства. Профессия (к примеру, командировка). Помощь ВСУ.

По состоянию здоровья могут выехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов (направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, что загранучреждение здравоохранения принимает на лечение) и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

По семейным обстоятельствам могут выехать военнообязанные мужчины, которые являются:

родителями-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственниками сопровождающими детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины.

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу, если они:

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения из воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящих на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы необходимы военнообязанным мужчинам для пересечения границы

В постановлении Кабмина № 57 отмечено, что пересечение государственной границы Украины военнообязанными лицами осуществляется только по отдельным документально подтвержденным основаниям.

Обязательными для любого гражданина есть два документа:

внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);

загранпаспорт.

Далее военнообязанным следует иметь документы, подтверждающие их принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы из ТЦК и СП и т.п.).

Какие документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Какие документы должны быть у человека, забронированного на период всеобщей мобилизации:

удостоверение об отсрочке от призыва (бронь);

Командировочные документы (без них выезд не возможен).

Какие документы должен показать пограничникам многодетный отец:

свидетельство о рождении всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи.

Какие документы должны быть у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка:

свидетельство о смерти супруга (жены);

свидетельство о рождении всех детей.

Какие документы необходимо иметь опекунам, приемным родителям и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет:

документ, подтверждающий усыновление, попечительство, попечительство;

письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Какие документы должны быть у военнообязанного, имеющего жену среди лиц с инвалидностью:

документ, подтверждающий инвалидность;

документ, подтверждающий родственные связи.

Мужчины, признанные ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев), должны иметь:

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВВК;

заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Через 6 месяцев такой гражданин Украины обязан снова пройти ВВК.

Важно: на границе также могут потребовать военный билет, временное удостоверение военнообязанного или военно-учетные документы из ТЦК и СП, подтверждающие, что человек действительно имеет отсрочку от мобилизации или освобожден от призыва.

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