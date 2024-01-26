Мобілізація в Україні 2024 — кого першочергово можуть призвати до 14 лютого

Військові Збройних сил України. Фото: Черкаський обласний ТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація до 14 лютого. Оскільки повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія, триває, особливий стан буде продовжено ще на 90 днів. Таким чином військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані на військову службу.

Розповідаємо, кого з військовозобов'язаних чоловіків мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово до 14 лютого та після цієї дати.

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Кого першочергово можуть призвати

Першочергового це стосується:

придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю військового досвіду;

придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю військового досвіду;

обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі або резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які були визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану (якщо вони не мають права на відстрочку або не засуджені за тяжкий злочин).

Варто зауважити, що ще в травні минулого року Верховною Радою був прийнятий законопроєкт №9281, який дозволяє мобілізувати чоловіків не з 27, а з 25 років.

Проте, закон і досі не був підписаний президентом України. Тож, ці зміни будуть запроваджені у разі голова країни поставить свій підпис на документі.

Раніше ми писали, кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зміниться процес вручення повісток в Україні з 1 лютого 2024 року, хто матиме право вручати повістки, які види цього документу наразі є та який вигляд він повинен мати.

Також ми інформували, кого з українців можуть мобілізувати на військову службу, але відправити на фронт не мають права.