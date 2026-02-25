Відео
Головна Мобілізація Хто з українців має право на постійну відстрочку від мобілізації

Хто з українців має право на постійну відстрочку від мобілізації

Дата публікації: 25 лютого 2026 01:30
Постійна відстрочка від мобілізації в Україні - хто може оформити
Громадянин і працівники ТЦК, які мають оформити відстрочку. Колаж: Новини.LIVE

В Україні є категорія громадян, яким дозволено оформити постійну відстрочку від мобілізації. Мова йде про українців, які повернулася з російського полону.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Національному інформаційному бюро.

Читайте також:

Як оформити постійну відстрочку від мобілізації

У бюро пояснили, що якщо раніше для отримання відстрочки потрібно було щоразу особисто подавати заяву до ТЦК та СП, то після спрощення процедури, яке запрацювало у листопаді 2025 року, достатньо один раз звернутися до ЦНАП. Після цього відстрочка буде продовжуватися автоматично кожні 90 днів без додаткових заяв.

Водночас у Міністерство оборони України зауважують, що інколи механізм автоматичного продовження може не спрацювати. Причиною цього можуть бути відсутні або застарілі дані, або ж помилки у раніше зазначених підставах для відстрочки чи даті її завершення.

У подібній ситуації слід спершу актуалізувати інформацію, після чого звернутися до найближчого ЦНАП.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи відмовить ТЦК у відстрочці, якщо чоловік не надав ідентифікаційний код при зверненні до ЦНАП.

Також ми інформували, як необхідно подати документи, щоб ТЦК не відмовив у відстрочці.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
