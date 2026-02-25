Видео
Україна
Видео

Кто в Украине может оформить постоянную отсрочку от мобилизации

Дата публикации 25 февраля 2026 01:30
Мобилизация в Украине - кто может оформить постоянную отсрочку
Гражданин и работники ТЦК, которые должны оформить отсрочку. Коллаж: Новости.LIVE

В Украине продолжается полномасштабная война, а значит военнообязанные граждане подлежат мобилизации. В то же время украинцы, которые были в российском плену, имеют право на постоянную отсрочку.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Национальном информационном бюро.

Как оформить постоянную отсрочку от мобилизации

В бюро объяснили, что если раньше для получения отсрочки нужно было каждый раз лично подавать заявление в ТЦК и СП, то после упрощения процедуры, которое заработало в ноябре 2025 года, достаточно один раз обратиться в ЦПАУ. После этого отсрочка будет продолжаться автоматически каждые 90 дней без дополнительных заявлений.

В то же время в Министерстве обороны Украины отмечают, что иногда механизм автоматического продления может не сработать. Причиной этого могут быть отсутствующие или устаревшие данные, или же ошибки в ранее указанных основаниях для отсрочки или дате ее завершения.

В подобной ситуации следует сначала актуализировать информацию, после чего обратиться в ближайший ЦПАУ.

Напомним, недавно мы писали, откажет ли ТЦК в отсрочке, если человек не предоставил идентификационный код при обращении в ЦПАУ.

Также мы информировали, как необходимо подать документы, чтобы ТЦК не отказал в отсрочке.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
