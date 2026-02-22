Що зміниться в "Резерв+" від 1 березня — відповідь адвокатки

Автоматична відстрочка в "Резерв+" — що зміниться з 1 березня
Від 1 березня в Україні не зміниться модель мобілізації, але посилять контроль і цифрові перевірки. Сповіщення щодо автоматичного продовження відстрочки в "Резерв+" приходять не завжди, але це не означає, що військовозобов'язаний не має права на відтермінування призову.
Про це в коментарі виданню "Факти" повідомила адвокатка LEGAL STRATEGY Віолетта Монастирська, передає Новини.LIVE.
Чому відсутнє сповіщення в "Резерв+"
За словами правознавиці, сповіщення може не прийти, якщо в державних реєстрах дані неповні або взагалі відсутні. У такому разі військовозобов'язаний має особисто звернутися до ЦНАПу й надати відповідні документи.
Також адвокатка наголосила, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на продовження відстрочки. Цю функцію перевели в адміністративну та цифрову площини.
Раніше юристи заявили, що оформити відстрочку від мобілізації можуть навіть ті, хто перебуває в розшуку. Відвідувати ТЦК та СП для цього необов'язково.
Також ми повідомляли, що захисникам України, яких звільнили з полону, для отримання відстрочки треба прийти до ЦНАПу. У подальшому кожні 90 днів діятиме автоматичне продовження.
