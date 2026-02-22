Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Автоматична відстрочка в "Резерв+" — що зміниться з 1 березня

Автоматична відстрочка в "Резерв+" — що зміниться з 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 04:30
Що зміниться в "Резерв+" від 1 березня — відповідь адвокатки
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Від 1 березня в Україні не зміниться модель мобілізації, але посилять контроль і цифрові перевірки. Сповіщення щодо автоматичного продовження відстрочки в "Резерв+" приходять не завжди, але це не означає, що військовозобов'язаний не має права на відтермінування призову.

Про це в коментарі виданню "Факти" повідомила адвокатка LEGAL STRATEGY Віолетта Монастирська, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому відсутнє сповіщення в "Резерв+"

За словами правознавиці, сповіщення може не прийти, якщо в державних реєстрах дані неповні або взагалі відсутні. У такому разі військовозобов'язаний має особисто звернутися до ЦНАПу й надати відповідні документи.

Також адвокатка наголосила, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на продовження відстрочки. Цю функцію перевели в адміністративну та цифрову площини.

Раніше юристи заявили, що оформити відстрочку від мобілізації можуть навіть ті, хто перебуває в розшуку. Відвідувати ТЦК та СП для цього необов'язково. 

Також ми повідомляли, що захисникам України, яких звільнили з полону, для отримання відстрочки треба прийти до ЦНАПу. У подальшому кожні 90 днів діятиме автоматичне продовження.

військовий призов мобілізація відстрочка військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації