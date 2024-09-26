Мобілізація в Україні 2024 — кому з українців точно не надішлють повістку поштою

Повістки поштою військовозобов'язаним громадянам. Колаж: Новини.LIVE

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжуються. Наразі військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі планують надсилати повістки поштою.

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Кому з українців точно не надішлють повістку поштою та інші важливі нюанси, пояснив адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "КИЇВ24".

Хто точно не отримає повістку поштою

За словами адвоката, наразі можна визначити дві категорії громадян, яким повістки надсилатися не будуть:

Ухилянти, які не стоять на військовому обліку або не оновили свої дані, або переховуються від ТЦК; Особи, які незаконно перетнули державний кордон.

"Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни та покинули країну, теж їх не отримають", — зазначив Юрій Танасійчук.

Водночас він додав, що отримають повістки лише ті люди, які вчасно оновили дані, зазначивши актуальні адреси проживання та які залишилися в Україні. Сама процедура визначена законом. Адже в країні спрощено вручення та підписання повісток.

Повістки військовозобов'язаним поштою. Фото: google.com

Що чекає після повістки поштою

Як пояснив Юрій Танасійчук, тих громадян, які отримають повістку поштою, імовірніше, запросять на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), адже дані свої вони вже актуалізували. Проте не виключено, що таким чином громадян викликатимуть до ТЦК саме для уточнення військово-облікових даних.

Що відомо про повістку поштою — важливі зміни в Україні

Відповідно до внесених змін до постанови Кабінету міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати повістки поштою, зокрема рекомендованим листом через Укрпошту.

Лист буде зберігатися на пошті, і у нього буде певний термін зберігання, коли людина має за ним прийти.

Раніше ми писали, хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово.

Нагадаємо, ми повідомляли, яке покарання загрожує українцям за ігнорування повістки поштою.

Також ми інформували, чи можуть органи місцевої влади вручати повістки.