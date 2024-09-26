Мобилизация в Украине 2024 — кому из украинцев точно не пришлют повестку по почте

Повестки по почте военнообязанным гражданам. Коллаж: Новини.LIVE

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. Военнообязанным гражданам Украины мужского пола планируют присылать повестки по почте.

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Кому из украинцев точно не пришлют повестку по почте и другие важные нюансы, пояснил адвокат Юрий Танасийчук в эфире "КИЇВ24".

Кто точно не получит повестку по почте

По словам адвоката, можно определить две категории граждан, которым повестки отправляться не будут:

Уклонисты, которые не состоят на военном учете или не обновили свои данные, или скрываются от ТЦК; Лица, незаконно пересекшие государственную границу.

"Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", — отметил Юрий Танасийчук.

В то же время он добавил, что получат повестки только те люди, которые вовремя обновили данные, указав актуальные адреса проживания, и остались в Украине. Сама процедура определена законом. Ведь в стране упрощено вручение и подписание повесток.

Повестки военнообязанным по почте. Фото: google.com

Что ждет после повестки по почте

Как пояснил Юрий Танасийчук, тех граждан, которые получат повестку по почте, вероятнее всего, пригласят на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), ведь данные свои они уже актуализировали. Однако не исключено, что таким образом граждан будут вызывать в ТЦК именно для уточнения военно-учетных данных.

Что известно о повестке по почте — важные изменения в Украине

Согласно внесенным изменениям в постановление Кабинета министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период", территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут присылать повестки по почте, в частности заказным письмом через Укрпочту.

Письмо будет храниться на почте, и у него будет определенный срок хранения, когда человек должен за ним прийти.

Ранее мы писали, кто из мужчин получит повестку по Укрпочте в первую очередь.

Напомним, мы сообщали, какое наказание грозит украинцам за игнорирование повестки по почте.

Также мы информировали, могут ли органы местной власти вручать повестки.