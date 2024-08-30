Мобилизация студентов с 1 сентября — кого могут забрать в армию

Студенты. Фото: novy.tv

Согласно закону о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая 2024 года, большинство мужчин студентов имеют право на отсрочку и могут быть призваны в ряды ВСУ только добровольно. Однако есть несколько условий, при которых учащихся могут законно призвать в армию.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает издание "УНИАН".

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Кто имеет право на отсрочку

С началом учебного года, в сентябре, студенты мужчины должны подтвердить свое право на отсрочку. Для этого необходимо подать соответствующую справку в ТЦК, которую выдают в деканате учебного заведения. В случае отсутствия документа, военкомат не сможет продлить студенту отсрочку. В большинстве ВУЗов это необходимо сделать до 1 октября.

Отмечается, что право на отсрочку в сентябре имеют студенты, которые:

учатся на дневной или дуальной форме в высших или профессионально-технических заведениях;

получают свое первое высшее образование;

получают степень выше того, который уже имеют.

Кроме того, в армию не призывают ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов независимо от формы обучения (бюджет или контракт).

Также мобилизации не подлежат педагоги. В частности, научные и научно-педагогические работники ВУЗов, техникумов, колледжей и научных учреждений, имеющих научную степень, освобождаются от мобилизации. Педагоги ПТУ могут получить отсрочку только при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кто потеряет отсрочку и может быть мобилизован

По закону студенты теряют право на отсрочку от мобилизации, если:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже уже имеющегося;

отказываются от прохождения общевойсковой подготовки (в этом случае их исключают из ВУЗа).

На период каникул отсрочка сохраняется, если студент переходит с одного курса на другой. Однако, если он вступает на более высокий уровень из-за вступительной кампании, то во время перерыва между семестрами он не считается студентом и может быть призван.

Подлежат ли мобилизации студенты старше 30 лет

Напомним, что в 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий лишение студентов-мужчин права на отсрочку после достижения 30 лет. Однако закон пока еще не был принят. Поэтому в 2024 году мужчин в возрасте 30 лет и старше, получающих непрерывное первое высшее образование, по-прежнему не будут призывать.