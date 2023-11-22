Хто зможе демобілізуватися — Арахамія розкрив деталі нового законопроєкту

Депутат Давид Арахамія. Фото: скриншот з телемарафону

Депутати у Верховній Раді розглядають ймовірність демобілізації для певних категорій людей. Йдеться про людей з інвалідністю першої та другої груп, колишніх полонених, онкохворих.

Про це повідомив депутат Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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Можливість демобілізації для певних категорій людей

За словами Арахамії, перед депутатами постають певні питання стосовно демобілізації окремих груп людей. Вони планують винести на читання законопроєкт про демобілізацію людей з інвалідністю, онкохворих та колишніх полонених. Депутати також розглядають можливості ротації тих, хто вже ледь не два роки жодного разу не покидав фронт.

У ВР обговорюють можливості посилення української армії, та, за словами депутата, шукають ідеї для збільшення особового складу на фронті.

"З точки зору мобілізації є ініціатива зі збільшення потужностей ТЦК, також є ініціатива щодо призовного віку, є ініціатива, яка розділяє питання бійців на фронті та тих, хто працює на підприємствах оборонно-промислового комплексу", — сказав Арахамія.

Нардеп запевнив, що документ з'явиться до новорічних свят, і він очікує, що до кінця року буде ухвалений в цілому.

Нагадаємо, нардеп Гончаренко наполягає на включенні до законопроєкту права військовослужбовців на демобілізацію після 18 місяців служби.

Також ми писали, що досить часто зустрічається, що на фронті служать одразу і чоловік, і дружина. Проте один із них все ж може демобілізуватися, якщо у них є малолітня дитина.