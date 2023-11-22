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Кто сможет демобилизоваться — Арахамия раскрыл детали нового законопроекта

22 ноября 2023 20:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кто сможет демобилизоваться — Арахамия раскрыл детали нового законопроекта
Депутат Давид Арахамия. Фото: скриншот с телемарафона
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Депутаты в Верховной Раде рассматривают возможность демобилизации для определенных категорий людей. Речь идет о людях с инвалидностью первой и второй групп, бывших пленных, онкобольных.

Об этом сообщил депутат Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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Возможность демобилизации для определенных категорий людей

По словам Арахамии, перед депутатами встают определенные вопросы, касающиеся демобилизации отдельных групп людей. Они планируют вынести на чтение законопроект о демобилизации людей с инвалидностью, онкобольных и бывших пленников. Депутаты также рассматривают возможности ротации тех, кто уже почти два года ни разу не покидал фронт.

В ВР обсуждают возможности усиления украинской армии и, по словам депутата, ищут идеи для увеличения личного состава на фронте.

"С точки зрения мобилизации есть инициатива по увеличению мощностей ТЦК, также есть инициатива по призывному возрасту, есть инициатива, разделяющая вопросы бойцов на фронте и работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", — сказал Арахамия.

Нардеп заверил, что документ появится к новогодним праздникам и ожидает, что до конца года будет принят в целом.

Напомним, нардеп Гончаренко настаивает на включении в законопроект права военнослужащих на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Также мы писали, что часто встречается, что на фронте служат сразу и муж, и жена. Однако один из них все же может демобилизоваться, если у них малолетний ребенок.

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