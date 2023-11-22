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Нардепи пропонують нові підстави для звільнення з військової служби

22 листопада 2023 16:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардепи пропонують нові підстави для звільнення з військової служби
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Робоча група з депутатів усіх фракцій Верховної Ради України готує законопроєкт, що змінить порядок проходження військової служби. Нардепи хочуть запропонувати нові підстави для звільнення зі служби.

Про це повідомляють нардепи Мар'яна Безугла та Олексій Гончаренко.

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Звільнення з військової служби

У разі схвалення законопроєкту військовослужбовці отримають право на звільнення з військової служби з таких підстав:

  • у зв’язку зі звільненням з полону (крім тих, хто добровільно здався у полон);
  • у зв’язку з наявністю інвалідності І чи II групи;
  • у зв’язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі;
  • у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах, СБУ, УДО.

До того ж пропонують дозволити звільнення за сімейними обставинами для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати таке утримання.

Нардеп Гончаренко наполягає на включення до законопроєкту права військовослужбовців на демобілізацію після 18 місяців служби.

"Для мене найголовніше — це право на демобілізацію після 18 місяців служби. Борюсь за це. І переконую колег, що нам терміново потрібно прийняти цей закон", — наголосив він.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот
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Допис Безуглої. Фото: скриншот
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Допис Безуглої. Фото: скриншот
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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, якщо співробітники ТЦК і СП намагаються повторно вручити вам повістку, ви можете від неї відмовитися. У акті відмови потрібно буде зазначити причину, адже у вас вже є повістка.

Також ми писали, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, тому до армії можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак чи може опинитися на фронті українець, якому видалили щитоподібну залозу? На це питання відповів адвокат Євген Корнійчук.

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