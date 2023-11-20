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За якої умови можна демобілізуватися одному з подружжя, які служать в ЗСУ — відповідь юриста

20 листопада 2023 15:14
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
За якої умови можна демобілізуватися одному з подружжя, які служать в ЗСУ — відповідь юриста
Подружжя військових. Фото: Армія Inform
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Досить часто зустрічається, що на фронті служать одразу і чоловік, і дружина. Проте один із них все ж може демобілізуватися, якщо у них є малолітня дитина.

Про це розповіла юрист Ірина Мамай

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За словами юриста, якщо подружжя служить в лавах Збройних сил України, то один із них може демобілізуватись, якщо у них є малолітня дитина. 

"Є така підстава для звільнення для мобілізованого, визначена пп.г) п.2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" — один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років", — йдеться у повідомленні.

Для демобілізації зі служби одного з батьків необхідні такі документи: 

  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • докази військової служби дружини/чоловіка.

З пакетом цих документів потрібно подати рапорт на ім'я командира частини із посиланням на зазначену підставу для звільнення та додати до нього нотаріально завірені копії названих вище документів. Максимально такий рапорт розглядається командиром не більше 45 днів.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згідно з ним військовослужбовці, які повернулися з полону, матимуть додаткову оплачувану відпустку.

Додамо, що в Україні з нового року хочуть запровадити повноцінний запуск е-реєстру призовників. Це дозволить зменшити кількість ухилянтів та перекрити "лазівки" для незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. 

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