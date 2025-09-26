Звільнення із ЗСУ — чи є онкохвороба матері підставою для звільнення

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Якщо у військовослужбовця важко захворіла мати, він може звільнитися з лав Збройних сил України. Але це можливо тільки за умови дотримання однієї ключової формальності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Звільнення можливе, але є нюанс

Військовослужбовці мають право звільнитися з лав Збройних сил України, якщо мають відповідні на це підстави.

До юристів звернувся громадянин, який зараз проходить військову службу в ЗСУ. Він поцікавився, чи може звільнитися за умови, що у його матері виявили онкологічне захворювання.

Відповідаючи на це питання, адвокат Юрій Айвазян пояснив, що теоретична можливість звільнення у такій ситуації є.

Але, додав юрист, існує один важливий нюанс, без дотримання якого звільнитися з лав ЗСУ через навіть тяжку хворобу близької людини неможливо.

Фактори інвалідності близького родича та відсутності інших родичів

"Ви зможете звільнитись тільки за умови того, якщо Ваша матір має інвалідність І чи ІІ групи та потребує постійного догляду", — підкреслив у відповіді військовослужбовцю Айвазян.

Він зазначив, що коли військовий звільняється з лав ЗСУ через хворобу близького родича, потрібно надати пакет документів, серед яких має бути ще один документ, який визначить необхідність звільнення військовослужбовця із сімейних причин.

Цей документ — акт обстеження сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформації про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати такий догляд, затвердженого керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому є суттєва різниця між звільненням військових у запас або у відставку.