Главная Мобилизация Болезнь матери — можно ли уволиться из ВСУ

Болезнь матери — можно ли уволиться из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 12:20
Увольнение из ВСУ — является ли онкоболезнь матери основанием для увольнения
Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Если у военнослужащего тяжело заболела мать, он может уволиться из рядов Вооруженных сил Украины. Но это возможно только при условии соблюдения одной ключевой формальности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Увольнение возможно, но есть нюанс

Военнослужащие имеют право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины, если имеют соответствующие на это основания.

К юристам обратился гражданин, который сейчас проходит военную службу в ВСУ. Он поинтересовался, может ли уволиться при условии, что у его матери обнаружили онкологическое заболевание.

Отвечая на этот вопрос, адвокат Юрий Айвазян объяснил, что теоретическая возможность увольнения в такой ситуации есть.

Но, добавил юрист, существует один важный нюанс, без соблюдения которого уволиться из рядов ВСУ из-за даже тяжелой болезни близкого человека невозможно.

Факторы инвалидности близкого родственника и отсутствия других родственников

"Вы сможете уволиться только при условии того, если Ваша мать имеет инвалидность I или II группы и нуждается в постоянном уходе", — подчеркнул в ответе военнослужащему Айвазян.

Он отметил, что когда военный увольняется из рядов ВСУ из-за болезни близкого родственника, нужно предоставить пакет документов, среди которых должен быть еще один документ, который определит необходимость увольнения военнослужащего по семейным причинам.

Этот документ — акт обследования семейного положения военнослужащего с указанием информации о наличии или отсутствии других лиц, которые осуществляют или могут осуществлять такой уход, утвержденного руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

Добавим, мы сообщали о том, в чем есть существенная разница между увольнением военных в запас или в отставку.

ВСУ семья увольнение онкозаболевание военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
