Звільнення військових ЗСУ — у чому суттєва різниця між відставкою та запасом

Бійці 115 бригади ЗСУ. Фото: 115ombr.com

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовослужбовців мають право звільнитися або у запас, або у відставку. Проте ці два поняття мають суттєві відмінності.

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Що потрібно знати військовим про різницю між звільненням у запас та у відставку, пояснюємо далі в матеріалі з посиланням на юридичний ресурс "Протокол".

Так, варто зауважити, що можливість звільнення військовослужбовців з військової служби, які проходять військову службу за призовом, під час мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану передбачено ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Таке звільнення можливе у разі настання певних обставин, які також визначено у цій статті.

Що таке звільнення військового у запас

Як визначено українським законодавством, військовослужбовець може бути звільнений у запас під час дії воєнного стану, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його тимчасово непридатним за станом здоров'я.

Цей статус надається особі, звільненій в запас, на термін від 6 до 12 місяців. Після того, як термін спливе, особа має пройти переогляд.

У запас можуть звільнити тільки тих військових, які не досягли граничного віку перебування в запасі. Для рядового та старшинського складу цей вік наразі складає 60 років.

Тернопільський зональний відділ ВСП. Фото: teren.in.ua

Що таке звільнення у відставку

У відставку звільняються військові, які досягли граничного віку перебування в запасі.

До того ж у відставку (без зарахування в запас) звільняються ті військовослужбовці, яких під час військово-лікарської комісії визнали непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Таким чином, у запас звільняються тимчасово непридатні військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування в запасі. А в усіх інших випадках військові звільняються у відставку.

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