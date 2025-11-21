Мобілізація людей з депресією — коли вони є непридатними

Депресивний розлад у військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: Freepik

Питання, чи може депресія бути підставою для визнання військовозобов’язаного непридатним до служби, має чітке нормативне роз’яснення. Згідно з медичними критеріями для військово-лікарської комісії, депресивні та інші психічні розлади справді можуть стати підставою для звільнення від мобілізації, якщо вони мають виражений характер і призводять до стійких порушень психоемоційного стану.

Це чітко визначено у наказі Міністерства оборони "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Чи мають право мобілізувати людину з депресією

До категорії станів, що дають право на визнання непридатності, належать не лише тяжкі депресивні епізоди, а й генералізований тривожний розлад із постійною тривогою, виражені форми обсесивно-компульсивного розладу, а також депресії, ускладнені суїцидальною поведінкою — намірами, спробами чи проявами аутоагресії.

Важливо, що тривалість симптомів понад три місяці є формальною підставою для ухвалення експертами рішення про непридатність. Водночас у випадках, коли у людини були психотичні симптоми або відбулася суїцидальна спроба, строк перебігу захворювання вже не відіграє ролі: рішення ухвалюється незалежно від того, скільки часу минуло від початку розладу.

Чи може психопатія стати підставою для непридатності до служби у війську

Окремо виділяють групу важких форм психопатії, які також звільняють від мобілізації. Йдеться про так звані ядерні типи патологічного розвитку особистості, зокрема паранояльні, обсесивно-фобічні та інші стани, що супроводжуються глибокими змінами поведінки та тривалою втратою працездатності.

Такі розлади роблять людину неспроможною виконувати військові завдання навіть за умов забезпечувальних або тилових спеціальностей.

В яких випадках депресія не є підставою для встановлення непридатності

Утім, не всі депресивні чи тривожні стани є підставою для непридатності. Частина осіб з помірними проявами розладів визнаються придатними до служби, але з обмеженнями щодо місця проходження. Це стосується військових частин забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрів, медичних підрозділів, логістики, зв’язку, охорони та інших підрозділів, де не потрібні надвисокі психологічні навантаження.

Підставою для такого рішення можуть бути помірно виражені невротичні розлади, ПТСР зі стабільним перебігом, генералізований тривожний розлад без загострень, помірний тривожно-депресивний синдром, обсесивно-компульсивний розлад невисокої інтенсивності, а також помірні депресивні та рекурентні депресивні епізоди, коли симптоми зберігаються довго, але не позбавляють людину здатності виконувати функції, пов’язані з військовою службою.

Для ухвалення такого висновку потрібна наявність трьох стаціонарних курсів лікування у спеціалізованих медичних закладах, кожен тривалістю не менше 21 дня протягом одного року.

Чи може людина з ПТСР не бути мобілізованою

Є й інша група випадків — помірні або легкі психічні розлади, що добре реагують на терапію. За таких станів особу визнають придатною до служби, якщо хвороба має короткотривалий, регредієнтний або сприятливий характер, а після лікування настає компенсація. До них належать легкі короткі невротичні епізоди, ПТСР із тенденцією до зменшення симптомів, помірні депресивні стани, що швидко піддаються лікуванню.

Окремо передбачена категорія осіб, які тимчасово потребують лікування, відпустки або звільнення від виконання службових обов’язків. Це можуть бути стани після загострення ПТСР, депресивні епізоди після кризи, адаптаційні розлади, астенічні прояви та інші розлади, що потребують часу для медичної реабілітації та відновлення.

