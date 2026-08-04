Правила користування мобільним телефоном під час БЗВП

Військові ЗСУ та користування смартфоном. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, Pexels, Reuters

Під час проходження базової загальновійськової підготовки військовослужбовцям радять суворо обмежувати використання мобільних телефонів задля власної безпеки. Дотримання правил кібербезпеки та захисту гаджетів є критично важливим для новобранців під час навчання, адже інколи надмірна активність у смартфоні може нести загрозу життю.

Які є вимоги щодо користування смартфонами на час проходження БЗВП пояснили на порталі Армія.Інформ, передає Новини.LIVE.

Правила користуванням смартфоном на час БЗВП

Надзвичайно важливим елементом під час проходження базової загальновійськової підготовки є правильне поводження з гаджетами. Мобільний пристрій у повсякденному житті забирає час, проте на службі він здатний перетворитися на реальну небезпеку.

Військовослужбовцям нагадують про базові поради, як користуватися мобільним телефоном під час БЗВП.

Насамперед фахівці рекомендують подбати про захист смартфона від вологи, пилу та можливих механічних пошкоджень, використовуючи для цього якісний чохол. Також варто обов'язково взяти із собою зарядні пристрої, кабелі швидкої зарядки та пауербанк, тримаючи їх в окремому чохлі.

Читайте також:

Користування телефоном радять мінімізувати, зводячи його до крайньої потреби. Здійснювати дзвінки чи виходити в інтернет згодом буде можна виключно з дозволу командира та у спеціально визначеному для цього місці.

У період, коли девайс не використовується, необхідно вимикати його або тримати в режимі польоту, звук виклику теж треба обов'язково вимикати. Під час занять брати телефон із собою категорично не рекомендується.

Які налаштування виставити в смартфоні на полігоні

Особливу увагу слід приділити налаштуванням безпеки та зв'язку. Необхідно назавжди вимкнути геолокацію, Bluetooth та Wi-Fi, а також заблокувати будь-яку можливість передачі даних про своє місцезнаходження під час служби.

Додатково для захисту від несанкціонованого увімкнення на гаджет потрібно встановити надійний пароль, що містить великі й малі літери, цифри та спецзнаки, додатково поєднавши його з PIN-кодом, скануванням обличчя, відбитком пальця або графічним ключем. Кількість контактів радять обмежити до мінімуму, приймаючи дзвінки та сповіщення лише від обраних осіб.

Також суворо заборонено публікувати знімки з військової служби та розкривати власну геолокацію. Крім того, краще взяти із собою навушники, які знадобляться для перегляду контенту, щоб не заважати оточуючим і насамперед командиру.

Які месенджери мають найкращий захист даних

Для комунікації слід використовувати захищені месенджери на кшталт WhatsApp чи Signal, повністю уникаючи звичайних стільникових дзвінків. Від соціальних мереж краще по можливості зовсім відмовитися або суттєво обмежити їх використання.

Новини.LIVE писали раніше, що за відсутності військового досвіду, мобілізовані громадяни вирушають до навчальних центрів. Там вони опановують базову загальновійськову підготовку, яка зазвичай триває близько 51 дня та мають право на грошове забезпечення. Хоча виплати новобранцям держава починає нараховувати вже на цьому етапі, порядок отримання грошового забезпечення під час навчання і після його завершення має певні нюанси.

Після проходження курсу базової загальної військової підготовки мобілізованого зараховують до складу підрозділу. Водночас таке рішення можуть ухвалити і раніше ще в період проходження БЗВП. Крім того, військовослужбовця можуть оформити до підрозділу навіть у разі, якщо підготовку він проходить за кордоном.