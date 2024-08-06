Відстрочка від призову родичам загиблого військового - чи обидва сини мають право на відстрочку

Церемонія прощання із загиблим героєм війни. Фото: "АрміяInform"

Право на відстрочку від мобілізації, яке стосується рідні загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців, стосується кожного військовозобов’язаного родича. Тож якщо загиблий на фронті військовий мав кількох синів, відстрочка від призову стосуватиметься усіх, а не когось одного.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації через цілу низку причин — від навчання у виші до догляду за близькими родичами, які мають інвалідність.

Однією із причин є ситуація, коли близький родич військовозобов’язаного загинув чи зник на війні.

Усі мають право на відстрочку чи хтось один

При цьому законодавство не виділяє когось одного із родичів таких військових — скажімо, одного із синів, якщо у загиблого чи зниклого воїна їх кілька.

"Вказаною нормою не передбачаються умови, при яких право на відстрочку має тільки один військовозобов'язаний в родині, в якій загинув такий військовий", — підкреслила Бекало.

Тому, пояснила юристка, право на відстрочку від мобілізації мають усі військовозобов’язані сини загиблого на фронті військовослужбовця Сил оборони України.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, близький родич якого брав участь у війні та зник безвісти, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період, для цього йому треба подати заяву до територіального центру комплектування.

Крім того, таке право також мають близькі родичі не тільки військових, а й цивільних, які зникли безвісти під час війни.