Отсрочка от призыва родственникам погибшего военного или оба сына имеют право на отсрочку

Церемония прощания с погибшим героем войны. Фото: "АрмияInform"

Право на отсрочку от мобилизации, касающееся родных погибших или исчезших без вести военнослужащих, касается каждого военнообязанного родственника. Поэтому если у погибшего на фронте военного было несколько сыновей, отсрочка от призыва будет касаться всех, а не кого-то одного.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Отсрочка для сыновей погибших воинов

Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации по ряду причин — от обучения в вузе до ухода за близкими родственниками, имеющими инвалидность.

Одна из причин — ситуация, когда близкий родственник военнообязанного погиб или исчез безвести на войне.

Все имеют право на отсрочку или кто-то один

При этом законодательство не выделяет одного из родственников таких военных — скажем, одного из сыновей, если у погибшего или пропавшего воина их несколько.

"Указанной нормой не предусматриваются условия, при которых право на отсрочку имеет только один военнообязанный в семье, где погиб такой военный", — подчеркнула Бекало.

Поэтому, пояснила юрист, право на отсрочку от мобилизации имеют все военнообязанные сыновья погибшего на фронте военнослужащего Сил обороны Украины.

Напомним, что военнообязанный гражданин, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период, для этого ему нужно подать заявление в территориальный центр комплектования.

Кроме того, такое право также имеют близкие родственники не только военных, но и гражданских, пропавших без вести во время войны.