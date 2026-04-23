Кількість поліцейських на фронті: у МВС назвали цифру

Дата публікації: 23 квітня 2026 04:30
Бійці штурмової бригади Нацполіції "Лють". Фото ілюстративне: ГУНП у Тернопільській області

Велика кількість поліцейських перебуває на передових позиціях і б'є ворога так само, як це роблять ЗСУ. Серед правоохоронців є Герої. Одні беруть участь у бойових або оборонних операціях, інші евакуюють людей і працюють у прифронтових районах.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив 22 квітня радник міністра МВС у 2015–2021 роках Володимир Мартиненко, передає Новини.LIVE

Поліцейські на фронті

"Загалом, за тими відомостями офіційними, які оприлюднює поліція, поблизу зони бойового зіткнення та в зоні бойового затінення є близько 30 тисяч поліцейських", — зазначив Мартиненко. 

За його словами, 30 тисяч — загальна кількість представників поліції в зоні бойових дій і поблизу лінії фронту. Йдеться не лише про тих, хто безпосередньо бере участь у штурмових чи оборонних операціях, але й про "Білих янголів", як займаються евакуацією.

"Це всіх разом, але 30 тисяч — це велика цифра", — підсумував радник міністра МВС у 2015–2021 роках.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката Андрія Карпенка повідомляв, що ті, хто мав офіцерське звання у МВС чи іншій структурі, у разі потрапляння до лав ЗСУ теж може стати офіцером. Можна пройти переатестацію. Щоправда, для цього треба виконати дві умови.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка писав, що перевестися з Нацполіції до ЗСУ можна онлайн. Послуга доступна в застосунку "Армія+". Подати рапорт можна в розділі "Зміна місця служби".

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
