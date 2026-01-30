Мобілізація поліцейського - чи може він отримати офіцерське звання в армії

Бакалаври Академії внутрішніх справ. Фото: Facebook Академії

Мобілізований військовослужбовець, якщо він до потрапляння у лави Збройних сил України мав офіцерське звання у МВС чи іншій структурі, може пройти переатестацію і отримати звання офіцера ЗСУ. Та для цього потрібне виконання двох необхідних умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Мобілізований офіцер МВС та переатестація

До юристів звернувся громадянин України, який був мобілізований до лав Збройних сил України.

Чоловік зазначив, що він є бакалавром Академії внутрішніх справ і має звання старшого лейтенанта МВС.

Громадянин наголосив, що він подав документи на отримання армійського офіцерського звання, і поцікавився, чи може він пройти відповідну переатестацію та врешті-решт отримати звання офіцера ЗСУ.

"Переатестація можлива тільки у випадку, коли ви будете укладати контракт на офіцерську посаду", — наголосив у відповіді мобілізованому адвокат Юрій Карпенко.

Важливою є позиція командування

Крім того, додав юрист, є ще одна важлива умова для проходження переатестації.

"Ваше командування повинно дати на це згоду", — підкреслив Карпенко.

Тільки після цього мобілізований офіцер МВС матиме право пройти переатестацію і, за умови успішного її проходження, отримати звання офіцера Збройних сил України.

