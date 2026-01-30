Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація із МВС в ЗСУ — як отримати офіцерське звання

Мобілізація із МВС в ЗСУ — як отримати офіцерське звання

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 12:20
Мобілізація поліцейського - чи може він отримати офіцерське звання в армії
Бакалаври Академії внутрішніх справ. Фото: Facebook Академії

Мобілізований військовослужбовець, якщо він до потрапляння у лави Збройних сил України мав офіцерське звання у МВС чи іншій структурі, може пройти переатестацію і отримати звання офіцера ЗСУ. Та для цього потрібне виконання двох необхідних умов.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

Реклама
Читайте також:

Мобілізований офіцер МВС  та переатестація

До юристів звернувся громадянин України, який був мобілізований до лав Збройних сил України.

Чоловік зазначив, що він є бакалавром Академії внутрішніх справ і має звання старшого лейтенанта МВС.

Громадянин наголосив, що він подав документи на отримання армійського офіцерського звання, і поцікавився, чи може він пройти відповідну переатестацію та врешті-решт отримати звання офіцера ЗСУ.

"Переатестація можлива тільки у випадку, коли ви будете укладати контракт на офіцерську посаду", — наголосив у відповіді мобілізованому адвокат Юрій Карпенко.

Важливою є позиція командування

Крім того, додав юрист, є ще одна важлива умова для проходження переатестації.

"Ваше командування повинно дати на це згоду", — підкреслив Карпенко.

Тільки після цього мобілізований офіцер МВС матиме право пройти переатестацію і, за умови успішного її проходження, отримати звання офіцера Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може мобілізований до прикордонної служби перевестись у Збройні сили України.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна перевестись із Національної гвардії до Збройних сил України.

МВС ЗСУ поліція військовослужбовці офіцерське звання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації