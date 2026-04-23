Количество полицейских на фронте: в МВД назвали цифру

Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Фото иллюстративное: ГУНП в Тернопольской области

Большое количество полицейских находится на передовых позициях и бьет врага так же, как это делают ВСУ. Среди правоохранителей есть Герои. Одни участвуют в боевых или оборонительных операциях, другие эвакуируют людей и работают в прифронтовых районах.

Об этом в эфире "Київського часу" сообщил 22 апреля советник министра МВД в 2015-2021 годах Владимир Мартыненко, передает Новини.LIVE.

Полицейские на фронте

"В общей сложности, по тем сведениям официальным, которые обнародывает полиция, вблизи зоны боевого столкновения и в зоне боевого затенения есть около 30 тысяч полицейских", — отметил Мартыненко.

По его словам, 30 тысяч — общее количество представителей полиции в зоне боевых действий и вблизи линии фронта. Речь идет не только о тех, кто непосредственно участвует в штурмовых или оборонительных операциях, но и о "Белых ангелах", которые занимаются эвакуацией.

"Это всех вместе, но 30 тысяч — это большая цифра", — подытожил советник министра МВД в 2015-2021 годах.

