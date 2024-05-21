Кім пояснив, як мобілізація впливає на офіційне працевлаштування чоловіків

Очільник Миолаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Ми-Україна

В Миколаєві через бронювання військовозобов'язані чоловіки бояться офіційно працевлаштуватися. Це призводить до того, що все більше чоловічих вакансій займають жінки.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 21 травня.

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Чоловіки бояться офіційно працевлаштуватися

Кім зазначив, що у місті мобілізація впливає на кількість робочих місць для чоловіків і жінок.

"Ми навчаємо жінок, щоб перекрити попит вакансій на підприємствах критичної інфраструктури", — розповів Кім.

Очільник ОВА також відзначив, що чоловіків на вулицях Миколаєва стало менше, однак він має надію, що вже скоро ця ситуація налагодиться.

"Немає загонів які шукають чоловіків. У нас іде планова мобілізація без перебільшення, але це вплив медіа та ІПСО. Попри те, люди перестраховуються і після 18-го травня їх стало менше", — зазначив Кім.

Раніше ми повідомляли, що в Україні ухилянтів, яких упіймали на кордоні, будуть одразу відправляти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Такий підхід діятиме, якщо військовозобов'язаний перебуватиме у розшуку Національної поліції.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знає кількість чоловіків, які виїхали за кордон та не повернулися. Йдеться як про легальні випадки, так і нелегальні.