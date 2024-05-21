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Ким объяснил, как мобилизация влияет на официальное трудоустройство мужчин

21 мая 2024 19:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ким объяснил, как мобилизация влияет на официальное трудоустройство мужчин
Глава Миолаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Мы-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Николаеве из-за бронирования военнообязанных мужчин боятся официально трудоустроиться. Это приводит к тому, что все больше мужских вакансий занимают женщины.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во вторник, 21 мая.

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Ким отметил, что в городе мобилизация влияет на количество рабочих мест для мужчин и женщин.

"Мы учим женщин, чтобы перекрыть спрос вакансий на предприятиях критической инфраструктуры", — рассказал Ким.

Глава ОВА также отметил, что мужчин на улицах Николаева стало меньше, однако он надеется, что уже скоро эта ситуация наладится.

"Нет отрядов ищущих мужчин. У нас идет плановая мобилизация без преувеличения, но это влияние медиа и ИПСО. Несмотря на то, люди перестраховываются и после 18 мая их стало меньше", — отметил Ким.

Ранее мы сообщали, что в Украине уклонистов, которых поймали на границе, будут сразу отправлять в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Такой подход будет действовать, если военнообязанный будет находиться в розыске Национальной полиции.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина знает количество мужчин, которые выехали за границу и не вернулись. Речь идет как о легальных случаях, так и нелегальных.

работа
украинцы
Украина
Виталий Ким
мобилизация
мужчины

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