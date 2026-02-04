Відео
Ключова довідка для УБД — чи можна отримати її повторно

Ключова довідка для УБД — чи можна отримати її повторно

Дата публікації: 4 лютого 2026 20:00
Документи для УБД - повторне отримання довідки 6 для оформлення статусу
Українські військовослужбовці. Фото: 119 НЦ ДШВ

Військовослужбовець, який планує отримати статус учасника бойових дій, мусить серед інших документів надати довідку форми 6. Юристи пояснили, чи має військовий право отримати довідку у разі потреби повторно.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повторна видача документу для УБД

До юристів звернувся військовослужбовець, який намагається оформити посвідчення учасника бойових дій.

Він розповів, що його документи, які були подані два місяці тому, досі ніхто не розглядає через те, що "у військовій частині немає світла".

Військовий поцікавився, чи зможе він повторно отримати довідку форми 6, коли термін дії тієї, яка додана до списку документів, закінчиться.

"З приводу світла, то останнього немає по всій країні, проте, це не заважає людям працювати та виконувати свої посадові обов'язки", — зазначив адвокат Юрій Айвазян, пояснивши, що такі відмовки не є прийнятними.

Щодо довідки форми 6, то її повторна видача є цілком законною вимогою військовослужбовця.

"Так, Ви можете запросити довідку 6 і в частині, в якій проходили службу раніше, і в частині, де проходите службу зараз — повторно", — наголосив Айвазян.

Вимога військового і дії військової частини

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правовірність такої вимоги з боку військового.

"Кожному військовослужбовцю, який подає рапорт із проханням про довідку, військова частина, у якій він проходив службу, повинна її видати", — підкреслив юрист.

Дерій також роз’яснив ситуацію, коли військовий перебував у відрядженні.

"Якщо ж Вас офіційно відрядили до іншого військового формування — саме воно має оформити документ", — запевнив юрист.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
