Документы для УБД - повторное получение справки 6 для оформления статуса

Украинские военнослужащие. Фото: 119 УЦ ДШВ

Военнослужащий, который планирует получить статус участника боевых действий, должен среди прочих документов предоставить справку формы 6. Юристы объяснили, имеет ли военный право получить справку в случае необходимости повторно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повторная выдача документа для УБД

К юристам обратился военнослужащий, который пытается оформить удостоверение участника боевых действий.

Он рассказал, что его документы, которые были поданы два месяца назад, до сих пор никто не рассматривает из-за того, что "в воинской части нет света".

Военный поинтересовался, сможет ли он повторно получить справку формы 6, когда срок действия той, которая приложена к списку документов, закончится.

"По поводу света, то последнего нет по всей стране, однако, это не мешает людям работать и выполнять свои должностные обязанности", — отметил адвокат Юрий Айвазян, объяснив, что такие отговорки не являются приемлемыми.

Что касается справки формы 6, то ее повторная выдача является вполне законным требованием военнослужащего.

"Да, Вы можете запросить справку 6 и в части, в которой проходили службу раньше, и в части, где проходите службу сейчас — повторно", — подчеркнул Айвазян.

Требование военного и действия воинской части

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правдивость такого требования со стороны военного.

"Каждому военнослужащему, который подает рапорт с просьбой о справке, воинская часть, в которой он проходил службу, должна ее выдать", — подчеркнул юрист.

Дерий также разъяснил ситуацию, когда военный находился в командировке.

"Если же Вас официально командировали в другое военное формирование - именно оно должно оформить документ", — заверил юрист.

