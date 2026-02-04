Документы для УБД - повторное получение справки 6 для оформления статуса

Ключевая справка для УБД — можно ли получить ее повторно
Военнослужащий, который планирует получить статус участника боевых действий, должен среди прочих документов предоставить справку формы 6. Юристы объяснили, имеет ли военный право получить справку в случае необходимости повторно.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Повторная выдача документа для УБД
К юристам обратился военнослужащий, который пытается оформить удостоверение участника боевых действий.
Он рассказал, что его документы, которые были поданы два месяца назад, до сих пор никто не рассматривает из-за того, что "в воинской части нет света".
Военный поинтересовался, сможет ли он повторно получить справку формы 6, когда срок действия той, которая приложена к списку документов, закончится.
"По поводу света, то последнего нет по всей стране, однако, это не мешает людям работать и выполнять свои должностные обязанности", — отметил адвокат Юрий Айвазян, объяснив, что такие отговорки не являются приемлемыми.
Что касается справки формы 6, то ее повторная выдача является вполне законным требованием военнослужащего.
"Да, Вы можете запросить справку 6 и в части, в которой проходили службу раньше, и в части, где проходите службу сейчас — повторно", — подчеркнул Айвазян.
Требование военного и действия воинской части
Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правдивость такого требования со стороны военного.
"Каждому военнослужащему, который подает рапорт с просьбой о справке, воинская часть, в которой он проходил службу, должна ее выдать", — подчеркнул юрист.
Дерий также разъяснил ситуацию, когда военный находился в командировке.
"Если же Вас официально командировали в другое военное формирование - именно оно должно оформить документ", — заверил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, кто имеет право на получение статуса "участник боевых действий".
Добавим, мы сообщали о том, как восстановить удостоверение участника боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!