Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: rada.gov.ua

Уряд переглянув критерії бронювання, щоб обмежити зловживання статусом критично важливих підприємств. Водночас нові вимоги не мають однаково впливати на всі компанії, адже частина з них забезпечує роботу економіки та оборонно-промислового комплексу. Народний депутат Федір Веніславський пояснив, які зміни вже передбачили та чи можуть правила переглянути знову.

Про це депутат зазначив в інтервʼю РБК-Україна, інформує Новини.LIVE.

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Що зміниться у правилах бронювання працівників

Веніславський разом з іншими колегами критикував Кабінет міністрів через те, що уряд не консультувався з профільним комітетом під час підготовки змін. Водночас він визнав, що перегляд критеріїв критичності був необхідним, оскільки бронювання частково перетворилося на спосіб заробітку.

"Є низка підприємств, які фактично за гроші забезпечували громадянам бронювання. Тому логіка уряду зрозуміла: переглянути критерії критичності, з'ясувати, хто ними зловживає, і унеможливити такі зловживання", — зазначив депутат.

Однак, на думку Веніславського, не можна застосовувати однакові обмеження до всіх компаній і механічно скорочувати кількість заброньованих працівників.

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Він вважає, що остаточний варіант постанови є більш зваженим. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу частку заброньованих працівників передбачили на рівні 95% замість 100%. Водночас підприємства, які отримали статус критично важливих і пройшли перевірку, зможуть продовжувати працювати в нинішньому форматі.

Веніславський також наголосив на необхідності активнішої роботи правоохоронців. За його словами, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та інші органи мають виявляти конкретні випадки зловживань і притягати винних до відповідальності.

Чи переглядатимуть правила бронювання знову

Говорити про остаточний варіант правил поки складно, оскільки ситуація постійно змінюється. Водночас Веніславський припускає, що в середньостроковій перспективі ухвалена постанова може стати останньою редакцією документа.

Він очікує, що критерії, визначені урядом, і робота координаційного центру допоможуть вирівняти ситуацію та зменшити кількість зловживань. Центр, зокрема, має напрацювати методологічні рекомендації щодо віднесення підприємств до критично важливих.

Якщо під час застосування нових правил виявлять недоліки, їх планують усувати. Водночас депутат зазначив, що надалі працюватиме над тим, щоб зміни не зашкодили підприємствам оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кабінет Міністрів оновив правила бронювання працівників від мобілізації. Зокрема, уряд запровадив перехідний період: статус критично важливих підприємств, термін дії якого завершується у листопаді або грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року. Раніше видані відстрочки для працівників таких компаній також залишатимуться чинними.

Також Новини.LIVE писали про запуск Координаційного центру з питань бронювання. Він узгоджує галузеві та регіональні критерії критичності, розглядає звернення щодо надання підприємствам відповідного статусу та може ініціювати його скасування за наявності підстав. Також центр надає дозволи на збільшення квоти заброньованих працівників понад стандартні 50%.