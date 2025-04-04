Мобилизация до 25 лет - кого мобилизуют в апреле

Молодые украинские военнослужащие. Фото: УНІАН

Мобилизационный возраст в Украине сейчас начинается с 25 лет. Но есть одна категория граждан, которых могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины до достижения 25-летнего возраста.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился 22-летний гражданин, который имел статус "ограниченно годного". Он поинтересовался, почему ему присылают повестки на работу и могут ли его мобилизовать.

"Повестки присылают потому, что Вы в настоящее время являетесь военнообязанным и можете быть мобилизованным на вполне законном основании", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Итак, ограниченно годные граждане являются военнообязанными еще до достижения 25-летнего возраста — и могут быть при необходимости мобилизованы.

Когда ситуация с ограниченно годными изменится

Кирда объяснил, что причиной такой ситуации являются недостатки законодательства.

Эти недостатки в Верховной Раде пытались исправить, но этот процесс еще не завершен.

"К сожалению, но до сих пор законопроект, который это отменяет, Президентом Украины не подписан", — подчеркнул юрист.

После подписи главы государства ограниченно годных до достижения 25-летнего возраста не смогут мобилизовать, а пока что это теоретически возможно.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам получить бронь от мобилизации в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из осужденных в Украине подлежит мобилизации в апреле.