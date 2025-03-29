Мобілізація засуджених у квітні 2025 року — хто може служити в ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: 115-та окрема механізована бригада ЗСУ/Facebook

Через повномасштабну війну, яку розв'язала країна-агресор Росія, в Україні триває воєнний стан. У цей період мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки. Серед тих, хто може бути призваний до лав ЗСУ, є й засуджені громадяни.

Хто саме із засуджених може бути мобілізований та чи візьмуть служити до ЗСУ особу під слідством, розповіла адвокатка Лариса Величко в коментарі УНІАН.

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За словами правозахисниці, коли людина перебуває під слідством, фактично ще немає вироку у справі, тому теоретично вона може бути прийнята на контрактну службу. Але за умови, що така особа немає обмежень від суду, до прикладу, підписки про невиїзд або застосування домашнього арешту.

Українські військові зі штурмової бригади. Фото: adm.dp.gov.ua

Коли можуть мобілізувати із судимістю

Як розповіла Лариса Величко, до лав ЗСУ за контрактом можуть прийняти громадян України, які:

мають умовний термін покарання без непогашеної або незнятої судимості за вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів;

мають погашену або зняту судимість;

вийшли з місць позбавлення волі за умовно-достроковим звільненням.

Адвокатка додала, у будь-якому разі особа має бути визнана військово-лікарською комісією придатною до служби за станом здоров'я. Без висновку ВЛК мобілізувати не можуть.

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