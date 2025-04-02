Стало відомо, хто підлягає мобілізації у квітні 2025 року

Перевірка документів ТЦК. Ілюстративне фото: Скриншот

Воєнний стан в Україні триває щонайменше до 9 травня 2025 року. Це означає, що мобілізаційні заходи продовжуються і військовозобов'язані особи можуть бути призвані на службу.

Про це пише "24 Канал".

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В цьому місяці, як і в попередні, мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, але за певних умов. В цілому мобілізація стосується саме тих громадян, яким від 25 до 60 років. Зокрема, перелік виглядає наступним чином:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які не виключені з військового обліку за станом здоров'я та мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я та не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку, але за рішенням військово-лікарської комісії визнані придатними або обмежено придатними до служби.

Варто зауважити, що особи з обмеженою придатністю мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 6 червня 2025 року для встановлення свого статусу.

Крім того, добровільно мобілізуватися можуть:

жінки віком до 60 років, які є придатними за станом здоров'я;

чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу та бажають укласти контракт;

особи з інвалідністю та ті, хто має відстрочку через сімейні обставини, за власним бажанням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи мобілізують людей, які мають інвалідність III групи.

Також ми повідомляли, що за даними ДПСУ, кількість бажаючих незаконно перетнути кордон з Україною, щоб уникнути мобілізації, значно поменшало.