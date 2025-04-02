Стало известно, кто подлежит мобилизации в апреле 2025 года

Проверка документов ТЦК. Иллюстративное фото: Скриншот

Военное положение в Украине продолжается как минимум до 9 мая 2025 года. Это означает, что мобилизационные мероприятия продолжаются и военнообязанные лица могут быть призваны на службу.

Об этом пишет "24 Канал".

Читайте также:

Кто подлежит мобилизации в апреле

В этом месяце, как и в предыдущие, мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но при определенных условиях. В целом мобилизация касается именно тех граждан, которым от 25 до 60 лет. В частности, перечень выглядит следующим образом:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не исключены из воинского учета по состоянию здоровья и имеют опыт военной службы;

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты или исключены с воинского учета, но по решению военно-врачебной комиссии признаны годными или ограниченно годными к службе.

Стоит заметить, что лица с ограниченной годностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 года для установления своего статуса.

Кроме того, добровольно мобилизоваться могут:

женщины в возрасте до 60 лет, которые являются пригодными по состоянию здоровья;

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу и желают заключить контракт;

лица с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам, по собственному желанию.

Напомним, недавно мы писали о том, мобилизуют ли людей, которые имеют инвалидность III группы.

Также мы сообщали, что по данным ГПСУ, количество желающих незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, значительно уменьшилось.