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Кого могут мобилизовать в апреле 2025 года

2 апреля 2025 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Стало известно, кто подлежит мобилизации в апреле 2025 года
Проверка документов ТЦК. Иллюстративное фото: Скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение в Украине продолжается как минимум до 9 мая 2025 года. Это означает, что мобилизационные мероприятия продолжаются и военнообязанные лица могут быть призваны на службу.

Об этом пишет "24 Канал".

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Кто подлежит мобилизации в апреле

В этом месяце, как и в предыдущие, мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но при определенных условиях. В целом мобилизация касается именно тех граждан, которым от 25 до 60 лет. В частности, перечень выглядит следующим образом:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не исключены из воинского учета по состоянию здоровья и имеют опыт военной службы;
  • мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и не имеют опыта военной службы;
  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты или исключены с воинского учета, но по решению военно-врачебной комиссии признаны годными или ограниченно годными к службе.

Стоит заметить, что лица с ограниченной годностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 6 июня 2025 года для установления своего статуса.

Кроме того, добровольно мобилизоваться могут:

  • женщины в возрасте до 60 лет, которые являются пригодными по состоянию здоровья;
  • мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу и желают заключить контракт;
  • лица с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам, по собственному желанию.

Напомним, недавно мы писали о том, мобилизуют ли людей, которые имеют инвалидность III группы.

Также мы сообщали, что по данным ГПСУ, количество желающих незаконно пересечь границу с Украиной, чтобы избежать мобилизации, значительно уменьшилось.

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