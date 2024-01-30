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Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

30 января 2024 22:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации
Военный призыв. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховную Раду сегодня, 30 января, был внесен новый законопроект о мобилизации. Стало известно, кто не подлежит военному призыву по этому закону.

Об этом идет речь на сайте ВР.

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Забронированные работники и студенты

Отмечается, что от мобилизации будут освобождены забронированные за органами государственной власти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.

Также военному призыву не будут подлежать студенты, получающие образование выше, чем раньше, а именно те, кто после обучения в школе поступил в техникум, после школы или техникума в университет и аспиранты, докторанты и лица, которые были зачислены на обучение в интернатуру..

Поэтому отсрочка от мобилизации для тех, кто хочет получить еще одно высшее образование, будет отменена. Кроме того, из исключений изъяли аспирантов-контрактников.

Освобождение от мобилизации ученых и людей с инвалидностью

В свою очередь от мобилизации уволены научные и научно-педагогические сотрудники, которые работают не менее чем на 0,75% ставки.

Кроме того, не подлежат военному призыву люди с инвалидностью и лица, которые по заключению ВВК временно не могут быть пригодны к службе сроком от 6 до 12 месяцев, после этого они должны еще раз пройти военно-врачебную комиссию.

Кто еще не освобождается от мобилизации

Военную службу могут не проходить:

  • женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей;
  • женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, если кто-то из родителей умер, лишен родительских прав или пропал без вести;
  • опекуны детей, которые имеют разные расстройства и болезни, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы;
  • лица, усыновившие детей до 18 лет;
  • люди, которые ухаживают за больной женой/супругом, ребенком или своими родителями, которые по заключению больницы нуждаются в постоянном уходе, однако в законе нет нормы по уходу за родителями жены или мужа;
  • опекуны людей, признанных недееспособными в судебном порядке;
  • женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, и мужа (жену), которые служат в армии;
  • руководители министерств, заместители, руководители госорганов;
  • народные депутаты;
  • судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС;
  • сотрудники органов военного управления;
  • граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения и АТО.

Также от мобилизации освобождаются члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других родных, которые могут присматривать за ним.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации сегодня, 30 января. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, Правительством и нардепами.

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