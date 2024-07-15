Мобілізація в Україні — хто з українців не підлягатиме призову після 16 липня

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

В Україні триває загальна мобілізація. Відповідно до чинних законів, усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Проте, далеко не всі з них можуть бути залучені до лав ЗСУ.

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Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Кого не мобілізують після 16 липня

Відповідно до українського законодавства, не мають права мобілізувати осіб з таких категорій населення:

чоловіки, молодші 25 років (які не стоять на військовому обліку або не є офіцерами запасу);

чоловіки старше 60 років ( вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням);

вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням); особи, молодші 25 років військовозобов'язані, які раніше пройшли строкову службу й на цей час перебувають в запасі;

особи, молодші 25 років військовозобов'язані, які раніше пройшли строкову службу й на цей час перебувають в запасі; особи, які самостійно виховують дитину/дітей молодше 18 років (якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім);

особи, які є багатодітними батьками (утримують трьох та більше дітей);

особи, які є багатодітними батьками (утримують трьох та більше дітей); особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

вихователі, опікуни дитини, хворої на тяжкі захворювання;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які є усиновлювачами дитини до 18 років;

особи, які зайняті постійним доглядом за дружиною/чоловіком, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров’я;

чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною;

громадяни, яких визнали непридатними до служби за станом здоров'я та виключили з військового обліку;

особи, яких забронювали підприємства, установи, організації;

інші особи, які мають відстрочку.

Також призову не підлягають жінки незалежно від їхньої освіти, віку тощо. Вони можуть мобілізуватися, але тільки добровільно, підписавши контракт із ЗСУ.

Раніше ми писали, у ТЦК попередили військовозобов'язаних про збільшення кількості патрулів на вулицях після 16 липня.

Нагадаємо, ми повідомляли, у Раді назвали кількість українців, які не встигнуть оновити дані в ТЦК.

Також ми інформували, кого призиватимуть до ЗСУ з липня 2024 року першочергово.