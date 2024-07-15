Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого не мобілізуватимуть до ЗСУ після 16 липня — повний список категорій arrow

Кого не мобілізуватимуть до ЗСУ після 16 липня — повний список категорій

15 липня 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто з українців не підлягатиме призову після 16 липня
Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває загальна мобілізація. Відповідно до чинних законів, усі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Проте, далеко не всі з них можуть бути залучені до лав ЗСУ.

Читайте також:

Хто з українців точно не підлягає призову на військову службу після 16 липня 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

 

Мобілізація в Україні — кого точно не призиватимуть до армії після 16 липня
Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Кого не мобілізують після 16 липня

Відповідно до українського законодавства, не мають права мобілізувати осіб з таких категорій населення:

  • чоловіки, молодші 25 років (які не стоять на військовому обліку або не є офіцерами запасу);
  • чоловіки старше 60 років (вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням);
  • особи, молодші 25 років військовозобов'язані, які раніше пройшли строкову службу й на цей час перебувають в запасі;
  • особи, які самостійно виховують дитину/дітей молодше 18 років (якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім);
  • особи, які є багатодітними батьками (утримують трьох та більше дітей);
  • особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • вихователі, опікуни дитини, хворої на тяжкі захворювання;
  • особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, які є усиновлювачами дитини до 18 років;
  • особи, які зайняті постійним доглядом за дружиною/чоловіком, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров’я;
  • чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною;
  • громадяни, яких визнали непридатними до служби за станом здоров'я та виключили з військового обліку;
  • особи, яких забронювали підприємства, установи, організації;
  • інші особи, які мають відстрочку. 

Також призову не підлягають жінки незалежно від їхньої освіти, віку тощо. Вони можуть мобілізуватися, але тільки добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. 

Раніше ми писали, у ТЦК попередили військовозобов'язаних про збільшення кількості патрулів на вулицях після 16 липня.

Нагадаємо, ми повідомляли, у Раді назвали кількість українців, які не встигнуть оновити дані в ТЦК.

Також ми інформували, кого призиватимуть до ЗСУ з липня 2024 року першочергово.

ЗСУ мобілізація бронювання відстрочка військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня