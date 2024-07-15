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Кого не будут мобилизовать в ВСУ после 16 июля — полный список категорий

15 июля 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто из украинцев не будет подлежать призыву после 16 июля
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно действующим законам, все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Однако далеко не все из них могут быть призваны в ряды ВСУ.

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Кто из украинцев точно не подлежит призыву на военную службу после 16 июля 2024, рассказываем далее в материале.

 

Мобилизация в Украине — кого точно не будут призывать в армию после 16 июля
Военнообязанные в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Кого не мобилизуют после 16 июля

Согласно украинскому законодательству, не имеют права мобилизовать лиц из следующих категорий населения:

  • мужчины младше 25 лет (не стоящие на военном учете или не являющиеся офицерами запаса);
  • мужчины старше 60 лет (высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию);
  • лица, младше 25 лет военнообязанные, ранее прошедшие срочную службу и в настоящее время находящиеся в запасе;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей младше 18 лет (если второй родитель ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим);
  • лица, которые являются многодетными родителями (содержат трех и более детей);
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитатели, опекуны ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, являющиеся усыновителями ребенка до 18 лет;
  • лица, занятые постоянным уходом за женой/супругом, ребенком или одним из своих родителей, или родителей жены (супруга) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением комиссии заведения здравоохранения;
  • мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным;
  • граждане, которых сочли непригодными к службе по состоянию здоровья и исключили из военного учета;
  • лица, забронированные предприятиями, учреждениями, организациями;
  • другие лица, имеющие отсрочку.

Также призыву не подлежат женщины независимо от их образования, возраста и т.д. Они могут мобилизоваться, но только добровольно, подписав контракт с ВСУ.

Ранее мы писали, что в ТЦК предупредили военнообязанных об увеличении количества патрулей на улицах после 16 июля.

Напомним, мы сообщали, что в Раде назвали количество украинцев, которые не успеют обновить данные в ТЦК.

Также мы информировали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.

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