Мобилизация в Украине — кто из украинцев не будет подлежать призыву после 16 июля

Кого не будут мобилизовать в ВСУ после 16 июля — полный список категорий
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно действующим законам, все граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года. Однако далеко не все из них могут быть призваны в ряды ВСУ.
Кто из украинцев точно не подлежит призыву на военную службу после 16 июля 2024, рассказываем далее в материале.
Кого не мобилизуют после 16 июля
Согласно украинскому законодательству, не имеют права мобилизовать лиц из следующих категорий населения:
- мужчины младше 25 лет (не стоящие на военном учете или не являющиеся офицерами запаса);
- мужчины старше 60 лет (высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию);
- лица, младше 25 лет военнообязанные, ранее прошедшие срочную службу и в настоящее время находящиеся в запасе;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей младше 18 лет (если второй родитель ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим);
- лица, которые являются многодетными родителями (содержат трех и более детей);
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитатели, опекуны ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;
- лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, являющиеся усыновителями ребенка до 18 лет;
- лица, занятые постоянным уходом за женой/супругом, ребенком или одним из своих родителей, или родителей жены (супруга) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе за заключением комиссии заведения здравоохранения;
- мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным;
- граждане, которых сочли непригодными к службе по состоянию здоровья и исключили из военного учета;
- лица, забронированные предприятиями, учреждениями, организациями;
- другие лица, имеющие отсрочку.
Также призыву не подлежат женщины независимо от их образования, возраста и т.д. Они могут мобилизоваться, но только добровольно, подписав контракт с ВСУ.
Ранее мы писали, что в ТЦК предупредили военнообязанных об увеличении количества патрулей на улицах после 16 июля.
Напомним, мы сообщали, что в Раде назвали количество украинцев, которые не успеют обновить данные в ТЦК.
Также мы информировали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.
Читайте Новини.LIVE!