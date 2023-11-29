Кого не смогут мобилизовать в декабре и как получить отсрочку
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако в декабре призвать в ряды Вооруженных сил могут не всех. К тому же некоторые военнообязанные могут получить отсрочку.
Об этом сообщает "24 канал".
Кого не мобилизуют в декабре
В Украине мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Речь идет как о признанных ВВК годными, так и ограниченно годными.
Стоит отметить, что лица, признанные ограниченно пригодными, не могут служить в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).
В приказе Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" говорится, что военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определен перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации:
- признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет и т. п.
Отсрочка от мобилизации
Право на отсрочку можно получить путем подачи заявления вместе с документами. Их следует подготовить перед визитом в территориальный центр комплектования.
В заявлении нужно указать паспортные данные, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", обязательно дату и подпись. Также необходимо приложить к нему документы, подтверждающие право на отсрочку.
После этого заявление зарегистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП. Комиссия рассмотрит его и примет решение об отсрочке.
Далее военнообязанному предоставят выписку из книги протоколов. В документы будут указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, основания отсрочки, номер и дата протокола отсрочки, фамилии, имени, отчества и подписи членов комиссии ТЦК.
Лицо получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении.
Напомним, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять с военного учета резервистов сотрудников Бюро экономической безопасности. По мнению инициаторов законопроекта, это позволит обеспечить бесперебойную работу ведомства.
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