Мобілізація насамперед може торкнутися певних фахівців

Кого ТЦК можуть мобілізувати в першу чергу
В Україні продовжується повномасштабна війна та загальна мобілізація. Це означає, що військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки, і судячи з усього, деякі люди мають більшу вірогідність її отримати та бути мобілізованими.
Відповідне припущення зробило видання "Телеграф" в понеділок, 17 лютого.
Хто може бути мобілізованим в першу чергу
Українське військове командування неодноразово наголошувало, що першочергово для поповнення армії необхідні бійці з досвідом бойових дій. Окрім цього, у військових підрозділах спостерігається значний попит на низку вузькопрофільних спеціалістів. Відтак є припущення, що саме такі громадяни мають вищу ймовірність першими отримати повістку.
Нещодавно представник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, кого ЗСУ потребують на фронті найбільше. Серед таких фахівців:
- оператори дронів;
- айтішники;
- водії;
- стрілки;
- розвідники.
Нагадаємо, що в Україні усі військовозобов'язані громадяни від 25 до 60 років мають дотримуватися мобілізаційного законодавства. В іншому випадку такі люди можуть бути оголошені у розшук.
Також ми писали, що під час дії воєнного стану та мобілізації, всі громадяни раз на рік мають приходили ВЛК. Скільки часу дається на проходження комісії — читайте в нашому матеріалі.
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