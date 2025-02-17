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Кого ТЦК можуть мобілізувати в першу чергу

17 лютого 2025 05:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація насамперед може торкнутися певних фахівців
Працівники ТЦК та СП оформлюють документи. Фото: Facebook/Житомирський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна та загальна мобілізація. Це означає, що військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки, і судячи з усього, деякі люди мають більшу вірогідність її отримати та бути мобілізованими.

Відповідне припущення зробило видання "Телеграф" в понеділок, 17 лютого.

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Хто може бути мобілізованим в першу чергу

Українське військове командування неодноразово наголошувало, що першочергово для поповнення армії необхідні бійці з досвідом бойових дій. Окрім цього, у військових підрозділах спостерігається значний попит на низку вузькопрофільних спеціалістів. Відтак є припущення, що саме такі громадяни мають вищу ймовірність першими отримати повістку.

Нещодавно представник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, кого ЗСУ потребують на фронті найбільше. Серед таких фахівців:

  • оператори дронів;
  • айтішники;
  • водії;
  • стрілки;
  • розвідники.

Нагадаємо, що в Україні усі військовозобов'язані громадяни від 25 до 60 років мають дотримуватися мобілізаційного законодавства. В іншому випадку такі люди можуть бути оголошені у розшук.

Також ми писали, що під час дії воєнного стану та мобілізації, всі громадяни раз на рік мають приходили ВЛК. Скільки часу дається на проходження комісії — читайте в нашому матеріалі.

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