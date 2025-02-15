ВЛК для військовозобов'язаних 2025 — скільки часу дається на проходження

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: armyinform.com.ua

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані громадяни повинні проходити військово-лікарську комісію один раз на рік. Ця процедура є обов'язковою, адже саме висновок ВЛК визначає ступінь придатності до військової служби. Водночас законом визначені чіткі терміни, за які особи мають пройти комісію та отримати висновок.

Скільки часу є у військовозобов'язаних чоловіків для проходження ВЛК, розповіли фахівці АО "Бачинський та партнери".

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Порядок проходження ВЛК затверджує наказ №402 Міністерства оборони України, а саме Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яке є підрозділом документа.

Станом на лютий 2025 року процедура проходження ВЛК має тривати не більше 14 днів.

Строки проходження військово-лікарської комісії та встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних наступні:

до 4 днів — проведення медоглядів щодо придатності до військової служби;

до 3 робочих днів — проведення лабораторних досліджень;

до 3 робочих днів — проведення інструментальних досліджень.

Військовозобов'язані, які не мають скарг на здоров'я проходять спрощений медогляд. Якщо ж медики виявлять якесь захворювання або в особи будуть скарги, термін проходження може бути більшим. Так, юристи наголосили, що за відповідним запитом представника комісії, термін може бути продовжений до 1 місяця.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН

При цьому керівники ТЦК, голови ОВА, працівники закладів охорони здоров'я зобов'язані дотримуватися вказаних вище строків та належним чином організувати маршрути проходження ВЛК для військовозобов’язаних чоловіків.

Медики на ВЛК за необхідності можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Остаточне рішення щодо придатності до військової служби приймає виключно військово-лікарська комісія.

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