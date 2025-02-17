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Кого ТЦК могут мобилизовать в первую очередь

17 февраля 2025 05:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в первую очередь может затронуть определенных специалистов
Работники ТЦК и СП оформляют документы. Фото: Facebook/Житомирский ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война и общая мобилизация. Это означает, что военнообязанные лица продолжают получать повестки, и судя по всему, некоторые люди имеют большую вероятность ее получить и быть мобилизованными.

Соответствующее предположение сделало издание "Телеграф" в понедельник, 17 февраля.

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Кто может быть мобилизованным в первую очередь

Украинское военное командование неоднократно подчеркивало, что в первую очередь для пополнения армии необходимы бойцы с опытом боевых действий. Кроме этого, в военных подразделениях наблюдается значительный спрос на ряд узкопрофильных специалистов. Поэтому есть предположение, что именно такие граждане имеют более высокую вероятность первыми получить повестку.

Недавно представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, в ком ВСУ нуждаются на фронте больше всего. Среди таких специалистов:

  • операторы дронов;
  • айтишники;
  • водители;
  • стрелки;
  • разведчики.

Напомним, что в Украине все военнообязанные граждане от 25 до 60 лет должны придерживаться мобилизационного законодательства. В противном случае такие люди могут быть объявлены в розыск.

Также мы писали, что во время действия военного положения и мобилизации, все граждане раз в год должны приходили ВЛК. Сколько времени дается на прохождение комиссии — читайте в нашем материале.

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