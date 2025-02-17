Мобилизация в первую очередь может затронуть определенных специалистов

Кого ТЦК могут мобилизовать в первую очередь
В Украине продолжается полномасштабная война и общая мобилизация. Это означает, что военнообязанные лица продолжают получать повестки, и судя по всему, некоторые люди имеют большую вероятность ее получить и быть мобилизованными.
Соответствующее предположение сделало издание "Телеграф" в понедельник, 17 февраля.
Кто может быть мобилизованным в первую очередь
Украинское военное командование неоднократно подчеркивало, что в первую очередь для пополнения армии необходимы бойцы с опытом боевых действий. Кроме этого, в военных подразделениях наблюдается значительный спрос на ряд узкопрофильных специалистов. Поэтому есть предположение, что именно такие граждане имеют более высокую вероятность первыми получить повестку.
Недавно представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, в ком ВСУ нуждаются на фронте больше всего. Среди таких специалистов:
- операторы дронов;
- айтишники;
- водители;
- стрелки;
- разведчики.
Напомним, что в Украине все военнообязанные граждане от 25 до 60 лет должны придерживаться мобилизационного законодательства. В противном случае такие люди могут быть объявлены в розыск.
Также мы писали, что во время действия военного положения и мобилизации, все граждане раз в год должны приходили ВЛК. Сколько времени дается на прохождение комиссии — читайте в нашем материале.
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