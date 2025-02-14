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Коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК — вісім причин

14 лютого 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — за яких причин чоловіки потрапляють у розшук ТЦК
Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні усі військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років повинні дотримуватися мобілізаційного законодавства. За невиконання своїх обов'язків та порушення правил військового обліку такі особи можуть потрапити у розшук ТЦК та СП

Які саме порушення можуть стати причиною для подання військовозобов'язаного у розшук, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin

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Так, перш за все, правозахисники підкреслили, ініціатором розшуку виступають ТЦК, проте головною метою є не кримінальне переслідування, а забезпечення особистої явки порушника до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу (ст. 210 і 210-1 КУпАП).

Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487. За порушення будь-якого з правил, визначеного цим документом, ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.

Головні причини, за яких військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук, наступні: 

  1. Особа не перебуває на військовому обліку за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання).
  2. Чоловік не оновив свої військово-облікові дані. 
  3. Особа не стоїть на обліку на підприємстві чи у навчальному закладі. 
  4. Громадянин проігнорував вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця.
  5. Чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) або проігнорував направлення. 
  6. Чоловік після настання 25 років ухилився від взяття на облік військовозобов'язаних осіб.
  7. Порушник ухилився від військового обліку.
  8. Порушник ухилився від мобілізації.

 

Коли військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть потрапити у розшук ТЦК та СП
Працівник ТЦК розмовляє з чоловіком у присутності поліції. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Що чекає на порушників, які потрапили у розшук ТЦК

Після встановлення порушення ТЦК та СП звертається до поліції із запитом на адміністративне затримання військовозобов'язаної особи. Далі має відбуватися наступний процес: 

  1. Затримання та доставлення порушника до районного ТЦК.
  2. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.
  3. Винесення постанови про штраф та адміністративну відповідальність.

Юристи додали, у разі відсутності підстав для відстрочки, порушника можуть направити на ВЛК для подальшої мобілізації на військову службу.

Раніше ми повідомляли, чи можна забронювати працівника, якщо він перебуває у розшуку ТЦК. 

Нагадаємо, ми писали, який саме ТЦК та СП має подавати у розшук порушника військового обліку.

Також ми інформували, чи треба чоловікам сідати в авто ТЦК на вимогу. 

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