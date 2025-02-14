Мобілізація в Україні 2025 — за яких причин чоловіки потрапляють у розшук ТЦК

Коли українці можуть потрапити у розшук ТЦК — вісім причин
В Україні усі військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років повинні дотримуватися мобілізаційного законодавства. За невиконання своїх обов'язків та порушення правил військового обліку такі особи можуть потрапити у розшук ТЦК та СП.
Які саме порушення можуть стати причиною для подання військовозобов'язаного у розшук, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin.
Причини для подання військовозобов'язаного у розшук
Так, перш за все, правозахисники підкреслили, ініціатором розшуку виступають ТЦК, проте головною метою є не кримінальне переслідування, а забезпечення особистої явки порушника до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу (ст. 210 і 210-1 КУпАП).
Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487. За порушення будь-якого з правил, визначеного цим документом, ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.
Головні причини, за яких військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук, наступні:
- Особа не перебуває на військовому обліку за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання).
- Чоловік не оновив свої військово-облікові дані.
- Особа не стоїть на обліку на підприємстві чи у навчальному закладі.
- Громадянин проігнорував вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця.
- Чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) або проігнорував направлення.
- Чоловік після настання 25 років ухилився від взяття на облік військовозобов'язаних осіб.
- Порушник ухилився від військового обліку.
- Порушник ухилився від мобілізації.
Що чекає на порушників, які потрапили у розшук ТЦК
Після встановлення порушення ТЦК та СП звертається до поліції із запитом на адміністративне затримання військовозобов'язаної особи. Далі має відбуватися наступний процес:
- Затримання та доставлення порушника до районного ТЦК.
- Складання протоколу про адміністративне правопорушення.
- Винесення постанови про штраф та адміністративну відповідальність.
Юристи додали, у разі відсутності підстав для відстрочки, порушника можуть направити на ВЛК для подальшої мобілізації на військову службу.
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