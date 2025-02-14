Мобілізація в Україні 2025 — за яких причин чоловіки потрапляють у розшук ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

В Україні усі військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років повинні дотримуватися мобілізаційного законодавства. За невиконання своїх обов'язків та порушення правил військового обліку такі особи можуть потрапити у розшук ТЦК та СП.

Які саме порушення можуть стати причиною для подання військовозобов'язаного у розшук, пояснили фахівці юридичної компанії Inseinin.

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Причини для подання військовозобов'язаного у розшук

Так, перш за все, правозахисники підкреслили, ініціатором розшуку виступають ТЦК, проте головною метою є не кримінальне переслідування, а забезпечення особистої явки порушника до територіального центру задля складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу (ст. 210 і 210-1 КУпАП).

Правила військового обліку затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №1487. За порушення будь-якого з правил, визначеного цим документом, ТЦК та СП має право на звернення до поліції з метою розшуку порушника.

Головні причини, за яких військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук, наступні:

Особа не перебуває на військовому обліку за місцем реєстрації (за місцем фактичного проживання). Чоловік не оновив свої військово-облікові дані. Особа не стоїть на обліку на підприємстві чи у навчальному закладі. Громадянин проігнорував вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця. Чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) або проігнорував направлення. Чоловік після настання 25 років ухилився від взяття на облік військовозобов'язаних осіб. Порушник ухилився від військового обліку. Порушник ухилився від мобілізації.

Працівник ТЦК розмовляє з чоловіком у присутності поліції. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Що чекає на порушників, які потрапили у розшук ТЦК

Після встановлення порушення ТЦК та СП звертається до поліції із запитом на адміністративне затримання військовозобов'язаної особи. Далі має відбуватися наступний процес:

Затримання та доставлення порушника до районного ТЦК. Складання протоколу про адміністративне правопорушення. Винесення постанови про штраф та адміністративну відповідальність.

Юристи додали, у разі відсутності підстав для відстрочки, порушника можуть направити на ВЛК для подальшої мобілізації на військову службу.

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