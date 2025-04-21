Мобілізація до 25 років травень 2025 - кого мобілізують

Молоді українські військові. Фото: УНІАН

Частину громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть мобілізувати до досягнення 25-річного віку. Це стосується перш за все тих осіб, які раніше пройшли строковому чи іншу військову службу і були зараховані у оперативний резерв.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація в Україні

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Мобілізаційний вік в Україні згідно з останніми змінами у законодавстві становить 25 років.

Але є такі категорії громадян на військовому обліку, яких можуть мобілізувати і до досягнення цього віку.

Мобілізація оперативного резерву

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що до 25 років можуть мобілізувати тих громадян, які раніше пройшли військову службу і були зараховані не у запас, а у оперативний резерв.

Тому таких громадян можуть призвати до досягнення 25-річного віку.

"Спробу Вас мобілізувати ТЦК зробить точно без огляду на Ваш вік. Тому прийдеться звертатись до суду та водночас подавати судді заяву про забезпечення позову, аби не могли мобілізувати", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого мобілізують до ЗСУ виключно за власним бажанням.

Додамо, ми повідомляли про те, які нюанси є у мобілізації 50-річних військовозобов’язаних.