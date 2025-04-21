Мобилизация до 25 лет май 2025 - кого мобилизуют

Кого в мае призовут в возрасте до 25 лет
Часть граждан, состоящих на воинском учете, могут мобилизовать до достижения 25-летнего возраста. Это касается прежде всего тех лиц, которые ранее прошли срочную или иную военную службу и были зачислены в оперативный резерв.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация в Украине
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.
Мобилизационный возраст в Украине согласно последним изменениям в законодательстве составляет 25 лет.
Но есть такие категории граждан на воинском учете, которых могут мобилизовать и до достижения этого возраста.
Мобилизация оперативного резерва
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что до 25 лет могут мобилизовать тех граждан, которые ранее прошли военную службу и были зачислены не в запас, а в оперативный резерв.
Поэтому таких граждан могут призвать до достижения 25-летнего возраста.
"Попытку Вас мобилизовать ТЦК сделает точно без учета Вашего возраста. Поэтому придется обращаться в суд и одновременно подавать судье заявление об обеспечении иска, чтобы не могли мобилизовать", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кого мобилизуют в ВСУ исключительно по собственному желанию.
Добавим, мы сообщали о том, какие нюансы есть в мобилизации 50-летних военнообязанных.
Читайте Новини.LIVE!