Мобилизация до 25 лет май 2025 - кого мобилизуют

Молодые украинские военные. Фото: УНИАН

Часть граждан, состоящих на воинском учете, могут мобилизовать до достижения 25-летнего возраста. Это касается прежде всего тех лиц, которые ранее прошли срочную или иную военную службу и были зачислены в оперативный резерв.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация в Украине

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Мобилизационный возраст в Украине согласно последним изменениям в законодательстве составляет 25 лет.

Но есть такие категории граждан на воинском учете, которых могут мобилизовать и до достижения этого возраста.

Мобилизация оперативного резерва

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что до 25 лет могут мобилизовать тех граждан, которые ранее прошли военную службу и были зачислены не в запас, а в оперативный резерв.

Поэтому таких граждан могут призвать до достижения 25-летнего возраста.

"Попытку Вас мобилизовать ТЦК сделает точно без учета Вашего возраста. Поэтому придется обращаться в суд и одновременно подавать судье заявление об обеспечении иска, чтобы не могли мобилизовать", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кого мобилизуют в ВСУ исключительно по собственному желанию.

Добавим, мы сообщали о том, какие нюансы есть в мобилизации 50-летних военнообязанных.