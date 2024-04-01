Мобілізація в Україні з 1 квітня — хто зможе отримати бронь від призову

Бронювання працівників від мобілізації. Колаж Новини.LIVE

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову до лав ЗСУ. Водночас підприємства, установи, організації мають право бронювати таких громадян від військової служби.

Кого можна забронювати у квітні 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, ще 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Відповідно до цього документу бронь поширюється на:

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота потрібна для забезпечення функціонування цих органів під час воєнного стану;

співробітників критично важливих підприємств, установ та організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівників підприємств, критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

співробітників працівників підприємств, установ та організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань.

Також призов не загрожує народним депутатам у період їхньої каденції. Однак депутати місцевих рад і працівники керівних посад можуть бути мобілізовані.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Які підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників

Відповідно до нових критеріїв для підприємств є два варіанти бронювання — від 50% і до 50% працівників включно.

У категорію "від 50%" входять підприємства, установи та організації, які:

виробляють товари для Сил оборони;

розробляють, модернізують і ремонтують військову, спеціальну техніку і її запчастини;

виробляють боєприпаси та іншу продукцію оборонного призначення.

Окрім того, підприємство має відповідати двом критеріям:

виконувати оборонний контракт з держзамовником;

мати понад 50% оборонних товарів, робіт і послуг з загального обсягу виробництва за останній звітний період.

До категорії "до 50%" входять підприємства, які працюють у:

промисловій сфері;

літакобудівній галузі;

сфері космічної діяльності.

Підприємство має відповідати трьом критеріям з цих п’яти:

виконувати оборонний контракт на замовлення держави;

мати понад 50% товарів, робіт і послуг з загального обсягу оборонного призначення;

бути доданим до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів;

реалізовувати завдання і заходи, передбачені державними цільовими програмами в літакобудівній галузі й у сфері космічної діяльності;

виробляти товари, виконувати роботи та надавати послуги для підприємств ОПК.

Чи відповідає підприємство критеріям, вирішує робоча група Мінстратегпрому та представників інших зацікавлених держорганів.

Також варто зауважити, що критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, визначає наказ № 952 Міністерства економіки України.

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