Відстрочка від мобілізації — який набір документів потрібно мати

Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: informator.ua

Під час загальної мобілізації в Україні є певна категорія людей, які все ж можуть отримати відстрочку. Для цього необхідно мати підстави для відтермінування служби, зібрати певний пакет документів та написати заяву.

Хто може отримати відстрочку та які документи для цього потрібні розповіли Факти ICTV, посилаючись на юриста Ростислава Кравця.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Подати заяву на відстрочку від мобілізації можуть особи, які мають для цього певні підстави, наприклад, стан здоров’я, навчання або інші особисті обставини, які наразі унеможливлюють військову службу.

Так, військовозобов'язана особа може отримати відстрочку за наявності у неї дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Крім того, це можливо, якщо батьки утримують повнолітню дочку або сина, які продовжують навчання.

"Згідно з Сімейним кодексом ст.199, якщо повнолітні дочка чи син продовжують навчання й у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення ними 23 років, за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу", — пояснив Кравець.

Він наголосив, якщо дитина досягла 18-річного віку, це не означає, що батьки втрачають право отримати відстрочку від мобілізації.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Для того, аби отримати відстрочку від мобілізації необхідно подати письмове звернення до ТЦК та СП. Це потрібно зробити самостійно за місцем обліку, адже при врученні повістки ТЦК рідко зважають на наведені обставини. Відповідна заява повинна бути нотаріально завіреною, де вказується причина, яка дає право на відстрочку від мобілізації.

Юрист також розповів, якщо людина отримала повістку на відправку, перше, що потрібно зробити — одразу подати рапорт про звільнення керівнику ТЦК, в якому зазначити причину.

Які документи потрібні для відстрочки від мобілізації

Перш за все потрібно написати заяву, яка складається в довільному порядку, проте має бути належним чином обґрунтована, з посиланням на законодавство та додаванням підтверджувальних документів. Також до неї варто прикріпити усі відповідні документи. Вони можуть бути різними, залежно від підстави для відстрочки, однак переважно це мають бути:

довідка МСЕК та пенсійне посвідчення — у разі інвалідності;

студентський квиток та контракт — у разі, якщо особа є студентом та навчається;

свідоцтво про народження дітей;

рішення суду, якщо це стосується утримання трьох і більше дітей або самостійного виховання дитини.

Після подання усіх необхідних документів відстрочка надається на термін, який залежить від обставин, що її обумовили.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат України та військовий Роман Лозинський розповів, що згідно з новим законопроєктом частина державних службовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Також відомо, що в Україні з 1 квітня, розпочинається весняний призов. Існують категорії громадян, які мають відстрочку від служби в армії, зокрема багатодітні батьки.