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Кого из работников в Украине можно бронировать в апреле 2024 года — полный список

1 апреля 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине с 1 апреля — кто сможет получить бронь от призыва
Бронирование работников от мобилизации. Коллаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время предприятия, учреждения, организации имеют право бронировать таких граждан от военной службы.

Кого можно забронировать в апреле 2024 года, рассказываем в материале.

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Кто имеет право на бронь от мобилизации в апреле 2024 года

Так, еще в 2023 году Кабинет министров Украины принял постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время".

В соответствии с этим документом бронь распространяется на:

  • работников органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов во время военного положения;
  • сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;
  • работников предприятий, критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
  • сотрудников работников предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований.

Также призыв не угрожает народным депутатам в период их каденции. Однако депутаты местных советов и работники руководящих должностей могут быть мобилизованы.

 

Кто имеет право на бронь от мобилизации в апреле 2024 года
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какие предприятия могут забронировать военнообязанных работников

Согласно новым критериям, для предприятий есть два варианта бронирования — от 50% и до 50% работников включительно.

В категорию "от 50%" входят предприятия, учреждения и организации, которые:

  • производят товары для  Сил обороны;
  • разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную, специальную технику и ее запчасти;
  • производят боеприпасы и другую продукцию оборонного назначения.

Кроме того, предприятие должно отвечать двум критериям:

  • выполнять оборонный контракт с госзаказчиком;
  • иметь более 50% оборонных товаров, работ и услуг по общему объему производства за последний отчетный период.

В категорию "до 50%" входят предприятия, работающие в:

  • промышленной сфере;
  • самолетостроительной отрасли;
  • сфере космической деятельности

Предприятие должно отвечать трем критериям из пяти:

  • выполнять оборонный контракт по заказу государства;
  • иметь более 50% товаров, работ и услуг по общему объему оборонного назначения;
  • быть добавлено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;
  • реализовывать задачи и меры, предусмотренные государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности;
  • производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК.

Соответствует ли предприятие критериям, решает рабочая группа Минстратегпрома и представители других заинтересованных госорганов.

Также следует отметить, что критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.

Ранее мы писали, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, каковы условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.

Также мы информировали, когда украинцам грозит утрата брони от мобилизации.

война
мобилизация
бронирование

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