Мобилизация в Украине с 1 апреля — кто сможет получить бронь от призыва

Кого из работников в Украине можно бронировать в апреле 2024 года — полный список
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время предприятия, учреждения, организации имеют право бронировать таких граждан от военной службы.
Кого можно забронировать в апреле 2024 года, рассказываем в материале.
Кто имеет право на бронь от мобилизации в апреле 2024 года
Так, еще в 2023 году Кабинет министров Украины принял постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время".
В соответствии с этим документом бронь распространяется на:
- работников органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов во время военного положения;
- сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;
- работников предприятий, критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
- сотрудников работников предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований.
Также призыв не угрожает народным депутатам в период их каденции. Однако депутаты местных советов и работники руководящих должностей могут быть мобилизованы.
Какие предприятия могут забронировать военнообязанных работников
Согласно новым критериям, для предприятий есть два варианта бронирования — от 50% и до 50% работников включительно.
В категорию "от 50%" входят предприятия, учреждения и организации, которые:
- производят товары для Сил обороны;
- разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную, специальную технику и ее запчасти;
- производят боеприпасы и другую продукцию оборонного назначения.
Кроме того, предприятие должно отвечать двум критериям:
- выполнять оборонный контракт с госзаказчиком;
- иметь более 50% оборонных товаров, работ и услуг по общему объему производства за последний отчетный период.
В категорию "до 50%" входят предприятия, работающие в:
- промышленной сфере;
- самолетостроительной отрасли;
- сфере космической деятельности
Предприятие должно отвечать трем критериям из пяти:
- выполнять оборонный контракт по заказу государства;
- иметь более 50% товаров, работ и услуг по общему объему оборонного назначения;
- быть добавлено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;
- реализовывать задачи и меры, предусмотренные государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности;
- производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК.
Соответствует ли предприятие критериям, решает рабочая группа Минстратегпрома и представители других заинтересованных госорганов.
Также следует отметить, что критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.
Ранее мы писали, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.
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