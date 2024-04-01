Мобилизация в Украине с 1 апреля — кто сможет получить бронь от призыва

Бронирование работников от мобилизации. Коллаж Новини.LIVE

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. В то же время предприятия, учреждения, организации имеют право бронировать таких граждан от военной службы.

Кого можно забронировать в апреле 2024 года, рассказываем в материале.

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Так, еще в 2023 году Кабинет министров Украины принял постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время".

В соответствии с этим документом бронь распространяется на:

работников органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов во время военного положения;

сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

работников предприятий, критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

сотрудников работников предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований.

Также призыв не угрожает народным депутатам в период их каденции. Однако депутаты местных советов и работники руководящих должностей могут быть мобилизованы.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какие предприятия могут забронировать военнообязанных работников

Согласно новым критериям, для предприятий есть два варианта бронирования — от 50% и до 50% работников включительно.

В категорию "от 50%" входят предприятия, учреждения и организации, которые:

производят товары для Сил обороны;

разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную, специальную технику и ее запчасти;

производят боеприпасы и другую продукцию оборонного назначения.

Кроме того, предприятие должно отвечать двум критериям:

выполнять оборонный контракт с госзаказчиком;

иметь более 50% оборонных товаров, работ и услуг по общему объему производства за последний отчетный период.

В категорию "до 50%" входят предприятия, работающие в:

промышленной сфере;

самолетостроительной отрасли;

сфере космической деятельности

Предприятие должно отвечать трем критериям из пяти:

выполнять оборонный контракт по заказу государства;

иметь более 50% товаров, работ и услуг по общему объему оборонного назначения;

быть добавлено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

реализовывать задачи и меры, предусмотренные государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности;

производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК.

Соответствует ли предприятие критериям, решает рабочая группа Минстратегпрома и представители других заинтересованных госорганов.

Также следует отметить, что критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики, определяет приказ №952 Министерства экономики Украины.

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