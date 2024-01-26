Мобилизация в Украине 2024 — кого в первую очередь могут призвать до 14 февраля

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Черкасский областной ТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля. Поскольку полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией, продолжается, особое положение будет продлено еще на 90 дней. Таким образом, военнообязанные мужчины и в дальнейшем будут получать повестки и могут быть призваны на военную службу.

Рассказываем, кого из военнообязанных мужчин будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь до 14 февраля и после этой даты.

Читайте также:

Кого в первую очередь могут призвать

Первоочередно это касается:

пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта;

пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые были признаны годными или ограниченно годными во время военного положения (если они не имеют права на отсрочку или не осуждены за тяжкое преступление).

Следует отметить, что еще в мае прошлого года Верховной Радой был принят законопроект №9281, позволяющий мобилизовать мужчин не с 27, а с 25 лет.

Однако закон до сих пор не был подписан президентом Украины. Таким образом, эти изменения будут введены в случае, если глава страны поставит свою подпись на документе.

Ранее мы писали, кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию.

Напомним, мы сообщали, изменится ли процесс вручения повесток в Украине с 1 февраля 2024 года, кто будет иметь право вручать повестки, какие виды этого документа есть и как он должен выглядеть.

Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не вправе.