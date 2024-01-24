Мобілізація в Україні — кого можуть забронювати в лютому 2024 року

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook

Майже два роки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. За цей час влада внесла чимало змін в мобілізаційні процеси. А нещодавно було змінено порядок бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації в особливий період.

Які нововведення щодо бронювання військовозобов'язаних чоловіків діють в Україні та кого можна забронювати в лютому 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Які зміни щодо бронювання діють в Україні 2024 року

Деталі нововведення повідомили в "Урядовому порталі". Зазначається, що зміни були внесені Кабміном до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання громадян під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відповідно до нових правил, підприємства, установи та організації, визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, можуть забронювати військовозобов'язаного працівника:

незалежно від його військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості чоловіків, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", — підкреслив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Він пояснив, що це дасть змогу посилити потенціал оборонно-промислового комплексу й забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

"Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — додав Фоменко.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року

Бронюванню від мобілізації підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;

працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Які підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати таким критеріям:

сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує €1,5 млн;

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше €32 млн євро в еквіваленті;

немає заборгованостей за ЄСВ;

середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону;

у підприємства є резидентство в Дія.City.

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