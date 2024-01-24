Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати arrow

Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

24 січня 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — кого можуть забронювати в лютому 2024 року
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже два роки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. За цей час влада внесла чимало змін в мобілізаційні процеси. А нещодавно було змінено порядок бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації в особливий період. 

Які нововведення щодо бронювання військовозобов'язаних чоловіків діють в Україні та кого можна забронювати в лютому 2024 року, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Які зміни щодо бронювання діють в Україні 2024 року

Деталі нововведення повідомили в "Урядовому порталі". Зазначається, що зміни були внесені Кабміном до постанови №76 від 27 січня 2023 року, яка регулює питання бронювання громадян під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відповідно до нових правил, підприємства, установи та організації, визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, можуть забронювати військовозобов'язаного працівника:

  • незалежно від його військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості чоловіків, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності", — підкреслив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

Він пояснив, що це дасть змогу посилити потенціал оборонно-промислового комплексу й забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та нарощувати обсяги виробництва.

"Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць всім необхідним для здобуття перемоги", — додав Фоменко.

 

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року

Бронюванню від мобілізації підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;
  • працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;
  • працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.

Які підприємства можуть забронювати військовозобов’язаних працівників

Підприємства, визнані критично важливими для функціонування економіки України, мають відповідати таким критеріям:

  • сума податків та інших зборів, сплачених підприємством, перевищує €1,5 млн;
  • сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті становить щонайменше €32 млн євро в еквіваленті;
  • немає заборгованостей за ЄСВ;
  • середня місячна заробітна плата працівників не менша за середню зарплату по регіону;
  • у підприємства є резидентство в Дія.City.

Раніше ми писали, як українцям отримати бронь від мобілізації 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українців може втратити бронь від мобілізації. 

Також ми інформували, чи можна в Україні забронювати військовозобовʼязаного після вручення повістки.

війна
Україна
лютий
мобілізація
бронювання
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі