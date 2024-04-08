Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Комітет Ради ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених, але назвав умови arrow

Комітет Ради ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених, але назвав умови

8 квітня 2024 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Комітет Ради ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених, але назвав умови
В'язні під наглядом поліцейського. Фото: День за днем
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас у понеділок, 8 квітня.

Читайте також:

В'язнів можуть призвати до війська

"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", — зазначив Іонушас.

Також голова комітету заявив, що мобілізація буде заборонена тим особам, які вчинили злочини проти національної безпеки.

Окрім того, не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Нагадаємо, ми повідомляли, до електронного реєстру військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

Також ми інформували, як впливає база ухилянтів "Армор" на переоформлення авто та нерухомості. 

війна
Україна
ув'язнені
мобілізація
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку