Комітет Ради ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених, але назвав умови

В'язні під наглядом поліцейського. Фото: День за днем

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас у понеділок, 8 квітня.

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"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", — зазначив Іонушас.

Також голова комітету заявив, що мобілізація буде заборонена тим особам, які вчинили злочини проти національної безпеки.

Окрім того, не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

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