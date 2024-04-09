Мобилизация осужденных в Украине — как будут служить бывшие заключенные

Кого из осужденных в Украине могут мобилизовать — перечень категорий и требований
Альтернативный законопроект о мобилизации осужденных № 11079-1 рекомендован парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности для принятия в первом чтении. Предусмотрено, что мобилизованные осужденные получают условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту.
Об этом сообщила "Судово-юридична газета".
Условно-досрочное освобождение может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям:
- лица, которым осталось до достижения соответствующего предельного возраста пребывания на службе не менее трех лет;
- пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
- прошли профессионально-психологический отбор;
- обладают достаточным уровнем физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.
Кто из осужденных не может мобилизоваться
- лица, совершившие преступления против основ национальной безопасности;
- убийцы;
- насильники;
- педофилы;
- те, кто под действием алкоголя или наркотиков совершили ДТП со смертельным исходом.
Ответственность за нарушение
В случае совершения лицом, к которому был применен УДО в течение неотбытой части наказания нового уголовного правонарушения, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 УК (Назначение наказания по совокупности приговоров) и 72 УК (Правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения).
В Уголовном кодексе также вводится статья 336-2, согласно которой уклонение от военной службы лица, условно-досрочно освобожденного для этого, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
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