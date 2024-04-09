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Кого из осужденных в Украине могут мобилизовать — перечень категорий и требований

9 апреля 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине — как будут служить бывшие заключенные
Осужденные. Фото: zib.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Альтернативный законопроект о мобилизации осужденных № 11079-1 рекомендован парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности для принятия в первом чтении. Предусмотрено, что мобилизованные осужденные получают условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщила "Судово-юридична газета".

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Условно-досрочное освобождение может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям:

  • лица, которым осталось до достижения соответствующего предельного возраста пребывания на службе не менее трех лет;
  • пригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • прошли профессионально-психологический отбор;
  • обладают достаточным уровнем физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Кто из осужденных не может мобилизоваться

  • лица, совершившие преступления против основ национальной безопасности;
  • убийцы;
  • насильники;
  • педофилы;
  • те, кто под действием алкоголя или наркотиков совершили ДТП со смертельным исходом.

Ответственность за нарушение

В случае совершения лицом, к которому был применен УДО в течение неотбытой части наказания нового уголовного правонарушения, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 УК (Назначение наказания по совокупности приговоров) и 72 УК (Правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения).

В Уголовном кодексе также вводится статья 336-2, согласно которой уклонение от военной службы лица, условно-досрочно освобожденного для этого, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в "Азове" рассказали о рекрутинге и страхе погибнуть на войне. Также юрист объяснил, мобилизуют ли должников по уплате алиментов в качестве наказания.

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