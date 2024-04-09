Мобилизация осужденных в Украине — как будут служить бывшие заключенные

Осужденные. Фото: zib.com.ua

Альтернативный законопроект о мобилизации осужденных № 11079-1 рекомендован парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности для принятия в первом чтении. Предусмотрено, что мобилизованные осужденные получают условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщила "Судово-юридична газета".

Читайте также:

Условно-досрочное освобождение может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и отвечает требованиям:

лица, которым осталось до достижения соответствующего предельного возраста пребывания на службе не менее трех лет;

пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

прошли профессионально-психологический отбор;

обладают достаточным уровнем физической подготовки для выполнения обязанностей военной службы.

Кто из осужденных не может мобилизоваться

лица, совершившие преступления против основ национальной безопасности;

убийцы;

насильники;

педофилы;

те, кто под действием алкоголя или наркотиков совершили ДТП со смертельным исходом.

Ответственность за нарушение

В случае совершения лицом, к которому был применен УДО в течение неотбытой части наказания нового уголовного правонарушения, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 УК (Назначение наказания по совокупности приговоров) и 72 УК (Правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения).

В Уголовном кодексе также вводится статья 336-2, согласно которой уклонение от военной службы лица, условно-досрочно освобожденного для этого, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в "Азове" рассказали о рекрутинге и страхе погибнуть на войне. Также юрист объяснил, мобилизуют ли должников по уплате алиментов в качестве наказания.